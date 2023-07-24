Вагітна Ріанна сходила на вечерю з однорічним сином (фото)

Зірка сцени продовжує привертати увагу своїм стилем навіть на пізніх термінах вагітності.

35-річна американська співачка і бізнесвумен Ріанна, яка чекає на другу дитину, була помічена на прогулянці з однорічним сином. Дует мами і малюка сфотографували в ресторані Georgio Baldi в Лос-Анджелесі. Про це пише PageSix.

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Артистка барбадоського походження несла на руках свого сина РЗА Етельстона Маєрс в укороченому топі, світлих джинсах і довгому пальто з принтом у вигляді 100-доларових банкнот. РіРі доповнила свій образ чорними черевиками, срібним намистом, а волосся заплела у дві косички. Засновниця Fenty Beauty з гордістю показала свій животик, коли фотографи зняли її біля закладу італійської кухні.

Її малюк мав такий самий стильний вигляд у джинсах і відповідній джинсовій куртці. Проте, він, схоже, подрімав, поки горда мама несла в руці його чорні кросівки.

Ріанна та її коханий, 34-річний американський репер A$AP Rocky, почали зустрічатися 2020 року. Вони оголосили, що чекають на первістка в січні 2022 року, а в травні того ж року в них народився хлопчик, якого вони назвали RZA.

Ріанна і A$AP Rocky із сином на обкладинці Vogue Фото: Instagram/badgalriri

Потім Ріанна приголомшила фанатів під час свого виступу в перерві Супербоулу в лютому цього року, повідомивши, що знову вагітна.

Ріанна Фото: Getty

Раніше артистка розповідала про те, як материнство повністю змінило її життя.

"Це все, ти справді не пам'ятаєш своє попереднє життя, це найбожевільніша річ на світі, — сказала вона британському Vogue у лютому. — Ти буквально намагаєшся згадати це — і є фотографії мого минулого життя — але почуття, бажання, речі, які тобі подобаються, все, ти просто не ототожнюєш себе з цим, тому що навіть подумки не дозволяєш собі зайти так далеко".

Ріанна, чиє справжнє ім'я Робін Фенті, сказала, що перші кілька місяців після того, як вона та її бойфренд стали батьками, були американськими гірками.

"По суті, з однієї людини я стала двома. Ви входите в лікарню як пара, а виходите як сім'я з трьох осіб. Ці перші дні божевільні. Ви не спите. Зовсім. Навіть якби хотіли. Ми прийшли додому, холодна індичка, нікого не було. Були тільки ми як батьки і наша дитина. Чувак, ти здебільшого зомбі", — поділилася зірка сцени.

Ріанна із сином Фото: badgalriri/instagram

Раніше Фокус писав, що Ріанна на пізніх термінах вагітності знялася в рекламі нижньої білизни.