"Це пекло": Метт Деймон розповів про поцілунок зі Скарлетт Йоганссон

Зірковий дует знявся в комедії "Ми купили зоопарк" у 2011 році.

52-річний американський актор Метт Деймон пригадав, як йому довелося поцілувати Скарлетт Йоганссон у сцені, яка виявилася менш приємною, ніж він очікував.

Деймон знявся в комедійному фільмі 2011 року "Ми купили зоопарк" про чоловіка, який купує занедбаний зоопарк після смерті своєї дружини.

Актор зробив це зізнання під час гри для LadBible, де він і його колега по фільму "Оппенгеймер" Емілі Блант повинні були сказати, погоджуються вони з твердженням чи ні.

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Тема поцілунків із зірками виникла, коли їх запитали: "Ви повинні сказати комусь, якщо у них неприємний запах з рота".

Обидва актори погодилися з твердженням і показали, що замість того, щоб сказати людині, що у них неприємний запах з рота, вони натомість запитали їх, чи хочуть вони жуйку.

Емілі Блант та Метт Деймон

Потім Деймон продовжив розповідь про поцілунки з Йоганссон під час зйомок "Ми купили зоопарк", пожартувавши, що це "пекло" — цілувати її.

Скарлетт Йоганссон та Метт Деймон Фото: Getty Images

"Ви можете собі уявити, наскільки це було жахливо для мене?" — сказав актор.

"Ми пішли обідати, і ми з нею думали, що все закінчилося. Вона з’їла бутерброд з цибулею на обід, і вона прийшла, а Кемерон Кроу встановив камеру, і це був щільний кадр поцілунку, і вона каже: "О, чорт, я буквально щойно з’їла сендвіч з цибулею!"

Деймон сказав, що продовжував висміювати Йоганссон за те, що вона дихала цибулею до кінця сцени.

Нагадаємо, Метт Деймон та Емілі Блант звернулися до творців картини "Барбі".

Також Фокус писав про рідкісний вихід Метта Деймона на червону доріжку з доньками.