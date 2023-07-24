Підтяжка обличчя без операції. Косметолог розповіла про переваги SMAS-ліфтингу

За одну процедуру та без операції підтягнути обличчя й помолодшати на 10 років. Чи не диво? Про нюанси та переваги процедури SMAS-ліфтингу, яка може замінити пластичну операцію, Фокусу розповідає лікар-косметолог Ольга Біла.

Кожна жінка мріє якомога довше залишатися молодою та привабливою, тому заради цього здатна на все, навіть лягти під ніж пластичного хірурга. Проте існують дуже ефективні косметологічні процедури, які дозволять повернути молодість без операцій та довгого відновлення. SMAS-ліфтинг – це атравматична та безболісна процедура, яка за ефектом може порівнюватись із результатами пластичної хірургії. Про те, який результат варто очікувати після цієї процедури, Фокусу розповіла лікар, косметолог салону краси Santa Monica Ольга Біла.

Фото: Freepik

SMAS – це поверхнева м'язово-апоневротична система, яка виконує роль своєрідного "підтримуючого каркасу" для м’яких тканин обличчя. Саме завдяки їй шкіра виглядає молодою, підтягнутою та пружною. З віком, цей шар шкіри руйнується і тоді з’являється дряблість, птоз, нечіткість контурів, обличчя "пливе".

Апаратні методи омолодження все ще залишаються на піку популярності. Серед відомих вагоме місце посідає SMAS ліфтинг.

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"Методика базується на дії ультразвуку, який працює дуже тонко на оптимальній глибині. Він спрямовано діє на ті самі шари шкіри, з якими зазвичай працює пластичний хірург. Дана технологія запускає природну відповідь організму, направлену на стимуляцію нового колагену" — зазначає косметологиня Ольга Біла.

В чому переваги методики?

Фото: Freepik

Цю процедуру часто називають "ліфтингом вихідного дня", адже її можна зробити безпосередньо перед важливою подією. Головна перевага в тому, що SMAS лістинг – неінвазивна процедура, яка не залишає на шкірі жодних пошкоджень, подразнень чи слідів.

"На відміну від лазерного впливу, радіочастотного ліфтингу та інших методів, ця апаратна процедура не пошкоджує поверхню шкіри. Як результат, ми отримуємо підтяжку всіх шарів, що знаходяться вище SMAS, забезпечуючи моментальний об’ємний тривимірний ліфтинг м'яких тканин обличчя", — зазначає косметологиня.

Ефект від процедури SMAS ліфтингу

Фото: Freepik

Друге підборіддя, дряблість шиї, носогубка — SMAS ліфтинг легко та швидко усуне ці проблеми. Процедура триває не довго, від 30 до 90 хвилин, в залежності від обсягу зони на якій буде проводитись дана процедура. Варто зазначити, що ефект від процедури видно одразу, проте він наростає протягом певного періоду часу.

"Ефект від методики наростає, тому що протягом 3-4 місяців після її проведення, формується нова колагенова матриця, що супроводжується зростанням ліфтингового ефекту. Дуже достойна процедура, яка є альтернативою для пацієнтів, які не готові до оперативного втручання, а також для тих, хто бажає подовжити ефект від пластичної хірургії", — підсумувала Ольга Біла.

Процедуру можна проводити повторно, проте не раніше, ніж через 2-3 роки. Кількість процедур SMAS ліфтингу нелімітована, все залежить від індивідуальних особливостей та стану обличчя, та частіше таку її виконують не більше 2-3 разів.

Коли можна робити

Все досить індивідуально і залежить від особливостей шкіри, проте частіше косметологи рекомендують скористатися даною процедурою пацієнткам після 40 років.

Фото: Getty Images

Протипокази до SMAS ліфтингу

Від процедури слід відмовитись у наступних випадках:

вагітність та період лактації;

захворювання ендокринної системи;

онкологія;

інфекційні захворювання;

серцево-судинні захворювання;

епілепсія;

захворювання шкіри в активній фазі (акне, гнійні висипи тощо);

вік до 18 років

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