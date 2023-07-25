Принц Гаррі та Меган Маркл можуть переїхати з Монтесіто
Тут герцогське подружжя мешкає з 2020 року.
Принц Гаррі та Меган Маркл можуть переїхати з Монтесіто. Про це пише Express.
Королівська пара, ймовірно, може оселитися на сонячних берегах Малібу. Як повідомляє видання, 41-річна Маркл і 38-річний Гаррі "таємно" оглядали будинки в пляжному місті, щоб бути ближче до Лос-Анджелеса.
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"Гаррі та Меган переглядають свої варіанти проживання, оскільки Малібу є цікавим місцем", — зазначив інсайдер.
"Вони таємно відвідували цю територію кілька разів і гуляли, дивлячись на те, що там".
Розгляд переїзду відбувається в той момент, коли Меган "перемикає передачі та повертається до Голлівуду", сказало джерело, додавши, що цей крок є "розумним" через кількість знаменитостей, які також живуть у Малібу.
Герцог і герцогиня Сассекські живуть у своєму особняку з дев’ятьма спальнями вартістю 14 мільйонів доларів у Монтесіто з 2020 року після складання королівських обовʼязків.
Колишня акторка також нібито розглядає повернення до Голлівуду в останні місяці, і це, можливо, могло бути причиною придбання нового помешкання в Тінселтауні.
Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл переживають складний етап у стосунках.
Також Фокус писав про появу Меган Маркл на фермерському ринку без принца Гаррі.