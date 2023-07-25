Жизель Бюндхен відреагувала на роман колишнього чоловіка з Іриною Шейк

Жизель спочатку була засмучена, але потім прийняла те, що сталося, і побажала колишньому чоловікові щастя.

Не встигли світ облетіти фотографії Тома Бреді та Ірини Шейк у розкішному авто футболіста і чутки про їхній роман, як з'явилася реакція колишньої дружини спортсмена, супермоделі Жизель Бюндхен, на нові стосунки батька її двох дітей. За інформацією Daily Mail, Жизель спочатку пройшла через "емоційний турнікет", але "наразі вона почувається добре з усім цим і сподівається на краще".

За словами інсайдера з близького оточення Бюндхен, спочатку вона була засмучена тим, що Бреді, з яким вона була у шлюбі 13 років, знайшов їй заміну:

"Це зробило речі більш реальними. У них із Томом було щось настільки дивовижне, що воно закінчилося. Емоції від цього, особливо після того, як вони розділили дітей, були настільки сильні, наскільки це можливо, але потім вона зрозуміла, що не може втримати те, що ніколи не повернеться, вона знала, що цей день прийде, і вона, чесно кажучи, не хотіла б нічого більшого, ніж щоб Том був щасливий".

Джерело стверджує, що Жизель все ж прийняла вибір Тома, і її теплі почуття до нього не постраждали:

"Вона буде любити його, як ніхто інший, але її головна турбота і частина процесу зцілення полягає в тому, щоб він вибрав когось, хто підходить не тільки йому, а й їхнім дітям".

Друзі супермоделі зазначили, що єдине, чого Бюндхен не хоче, так це те, щоб "якась випадкова людина вела Тома поганим шляхом".

Бреді ніколи не приховував від колишньої дружини своїх романів.

"Том теж не дурний, він подбав про те, щоб Жизель була в курсі, і вони досі спілкуються як батьки. Але загалом, Жизель просто перетравлює все це і підходить до моменту, коли вона хоче змиритися з цим і буде з цим згодна", — зазначають друзі пари.

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Жизель і Том були разом 16 років, з них 13 — у шлюбі Фото: Getty Images

Що стосується Тома, то він, за словами близьких, "у захваті від нового роману".

"Він відчуває, що він та Ірина повністю розуміють одне одного, і він справді знаходить її надзвичайно цікавою, заповзятливою і з дотепним почуттям гумору, яке справді імпонує всьому, чим він займається", — продовжили вони. Кажуть, що у Бреді великі очікування від цих стосунків.

"Після розлучення він завжди говорив собі, що буде зв'язуватися тільки з кимось, з ким можна побудувати майбутнє, з ким він зможе в кінцевому підсумку представити своїх дітей. Він дійсно дуже високої думки про неї і про те, куди можуть зайти ці стосунки. Він не турбується про неї, здається, вони розуміють одне одного і досить добре ладнають", — додали джерела.

Також стало відомо, що після весілля Джо Нахмада і Медісон Гедрік на Сардинії Ірина і Том почали спілкуватися ближче. Бреді запросив Ірину до себе додому, і вони узгоджують свої зустрічі заздалегідь.

Шейк поки що ніяк не коментує свої нові стосунки.

Раніше Фокус писав, що Ірина Шейк провела ніч у будинку Тома Бреді .