Двейн "Скеля" Джонсон зробив рекордну пожертву акторам, які страйкують у Голлівуді

Сума пожертвування тримається в секреті, але вона, за чутками, семизначна.

Знаменитий актор Двейн "Скеля" Джонсон зробив рекордну пожертву у фонд допомоги Фонду SAG-AFTRA, оскільки страйк акторів наближається до третього тижня. Про це пише Variety.

Двейн "Скеля" Джонсон зробив рекордну пожертву в Програму екстреної фінансової допомоги Фонду Гільдії кіноакторів SAG-AFTRA, оскільки страйк акторів уже триває третій тиждень. І для більшості акторів фінансова ситуація стає, або вже стала критичною.

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Президент фонду Кортні Б. Венс сказав, що сума пожертвування 51-річного Джонсона була конфіденційною — йдеться, що вона була "семизначною".

Двуейн "Скеля" Джонсон Фото: Getty Images

13 липня, коли керівництво SAG-AFTRA оголосило, що профспілка оголосила страйк, президент Фонду SAG-AFTRA Кортні Б. Венс і виконавчий директор Сід Вілсон написали лист 2700 найбільш високооплачуваним учасникам профспілки, в якому виклали фінансові потреби, з якими багато хто зіткнеться під час зупинки роботи.

Під час пандемії COVID-19 Фонд SAG-AFTRA (некомерційна організація, пов'язана з профспілкою, але не є її частиною) працював над наданням фінансової допомоги багатьом зі 160 000 членів профспілки через Програму надзвичайної фінансової допомоги фонду, яка знову буде використовуватися для допомоги акторам під час страйку.

"Ми покладаємося на пожертви і гранти — нам дуже пощастило, що ми зібрали достатньо грошей, щоб покрити всі наші програми. Але коли ми стикаємося з подібною кризою і збираємося витратити мільйони і мільйони доларів на фінансову допомогу, саме тоді нам потрібні наші висококласні таланти, які можуть собі це дозволити, які можуть допомогти іншим", — зазначив Кортні.

Вілсон пояснює, що гранти Фонду SAG-AFTRA забезпечують до 1500 доларів на кожного члена, але в екстремальних умовах, коли виникають проблеми зі здоров'ям або інші ситуації, які вказують на те, що актор перебуває в серйозній небезпеці, довічний учасник може отримати до 6000 доларів як надзвичайну фінансову допомогу. Таким чином, семизначне пожертвування Джонсона може допомогти тисячам акторів. За оцінками Вілсона, в цих послугах будуть потрібні від 7 000 до 10 000 учасників.

Страйк акторів у Голлівуді Фото: Getty Images

"Це найбільше разове пожертвування, яке ми коли-небудь отримували від однієї людини за раз", — сказав Вілсон про внесок зірки фільму "Чорний Адам".

Наразі страйкують близько 65 000 акторів, переважна більшість з яких заробляють менш як 27 000 доларів на рік на своїх кінороботах, а також 11 500 сценаристів.

У п'ятницю актори в Лондоні зібралися на знак солідарності зі своїми колегами зі США.

Зірки, включно з Браяном Коксом ("Гра престолів"), Енді Серкісом ("Володар перснів"), Саймоном Пеггом ("Пацани") та Імельдою Стонтон ("Корона"), зібралися разом з іншими акторами на Лестер-сквер на демонстрацію, організовану британською спілкою акторів Equity.

Профспілка британських акторів не страйкує, хоча багато членів також є членами профспілки США.

Страйк акторів і сценаристів у Голлівуді

Серкіс, який став фахівцем з гри персонажів, створених у цифровому вигляді, відтоді, як він уперше зіграв Голлума в сазі "Володар перснів" два десятиліття тому, сказав: "Я, ймовірно, один із найпопулярніших акторів на планеті. Я знаю, що можна використовувати мій образ, або мою бібліотеку рухів, або мій голос. Але це неправильно, що до цього легко отримати доступ і використовувати без винагороди артиста".

У США Бостон, Філадельфія і Чикаго були серед великих міст, де в середу і четвер відбувалися страйкові заходи, демонструючи, що виробництво фільмів відбувається не тільки в Нью-Йорку і Лос-Анджелесі.

Коли поновляться переговори зі студіями та стримінговими компаніями, які представляє Альянс продюсерів кіно і телебачення, поки не повідомляється. Група заявила, що запропонувала сценаристам і акторам істотне підвищення заробітної плати і спробувала виконати інші вимоги.

Нагадаємо, на протест вийшов навіть британський актор Деніел Редкліфф, зірка фільмів про Гаррі Поттера. А також Фокус писав про те, чого вимагає Гільдія кіноакторів.