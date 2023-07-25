Кара Делевінь стала героїнею вересневого випуску ELLE UK

Зірка подіумів в інтерв'ю журналу розповіла про свою кохану та свій тверезий спосіб життя.

30-річна британська супермодель і акторка Кара Делевінь з'явилася на обкладинці вересневого номера ELLE UK. У відвертому інтерв'ю глянцю знаменитість розповіла про свої почуття до подруги Мінки, а також поділилася подробицями свого тверезого життя після курсу терапії.

Знаменитість позувала на обкладинці в чорному ліфчику, відповідному кардигані та напівпрозорій чорній спідниці. Її волосся було розпатлане, а високі шкарпетки і розстебнуті масивні чорні черевики завершили ансамбль Делевінь.

У бесіді з журналом Кара поділилася кількома рідкісними коментарями про свої стосунки, розповівши про Мінку, справжнє ім'я якої Лія Мейсон.

"Моя дівчина справді чудова, вона познайомила мене з багатьма речами і людьми. Перебуваючи в цих стосунках, у мене так багато всього сталося одночасно, що зробило мене такою щасливою і задоволеною тим, хто я є", — сказала Кара.

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Кара підтвердила свої стосунки з коханою минулого року. Відтоді вони намагалися триматися подалі від публічних поглядів. Супермодель, яка 2020 року оголосила себе пансексуалом, зробила відверте зізнання Vogue у серпні минулого року.

"Ба більше, я тоді просто вирішила викласти карти на стіл і сказати: "Дивіться, я закохана, я закохана в того, в кого я закохана, — поділилася вона. — Мені набридло соромитися того, кого я любила і ким я була. Тож для мене це було більше схоже на те, що любов є любов, і ми повинні мати можливість кохати того, кого хочемо".

Кара також розповіла про свій шлях до тверезості та про те, як зміна способу життя вплинула на неї.

"Це було нелегко, але ніколи не було моментів, коли я сумнівалася в цьому. Це було варте кожної секунди. Я просто не знаю, що мені потрібно, щоб відмовитися від усього, що є зараз. Я стабільна. Я стала спокійнішою, — зазначила супермодель. — Раніше я не могла довіряти самій собі. Я постійно сумнівалася в собі. Було багато тривоги та занепокоєнь. Однак тепер я просто почуваюся вільною від цього".

Знаменита модель розповіла, що "відчула полегшення" після публічного зізнання про свою боротьбу і терапію.

"Довгий час мені здавалося, що я багато чого приховувала від людей, які дивилися на мене знизу вгору. Нарешті я відчуваю, що можу бути повністю вільною і відкритою з шанувальниками і з самою собою", — підкреслила зірка.

Навесні цього року Делевінь почала повертатися у світське життя після серйозного нервового зриву, за яким її шанувальники могли спостерігати торік, коли вона в аеропорту поводилася настільки неадекватно, що її навіть не пустили на борт приватного літака. Родичі дівчини теж були стурбовані її станом, а сама Кара пізніше пояснила, що далися взнаки постійні робочі навантаження.

Кара Делевінь Фото: Getty Images

Зараз Кара зосереджена на своїй фертильності, оскільки хотіла стати матір'ю з 16 років. Вона поки що не планує заводити дитину, але робитиме кроки, щоб заморозити свої яйцеклітини.

Нагадаємо, Кара Делевінь вийшла на червону доріжку Met Gala 2023 в образі Карла Лагерфельда.

Раніше Фокус писав, що Кара Делевінь прийшла на Coachella зі своєю дівчиною.