Лорен Санчес поділилася фотографією Джеффа Безоса без сорочки

Майбутня наречена мільярдера явно насолоджується відпочинком з коханим.

Майбутня дружина американського підприємця і мільярдера Джеффа Безоса, 53-річна журналістка Лорен Санчес опублікувала у своєму Instagram фотографію коханого.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

На знімку засновник Amazon піднімається трапом своєї неймовірної суперяхти за 500 мільйонів доларів після того, як освіжився в океані. На ньому не було нічого, окрім пари чорно-білих плавок із зображенням пальми і кількох браслетів із бісеру на зап'ясті.

"Мені здається, чи на вулиці спекотно?", — підписала колишня ведуча новин фотографію, на якій було підкреслено м'язисту статуру її бойфренда-мільярдера.

У коментарях зіркові друзі написали багато захоплених коментарів до знімка. Кріс Дженнер просто залишила кілька смайликів у вигляді вогників, а стиліст Рейчел Зої написала: "Я ❤️ тебе".

Пал Ліберті Медісон вважає, що Санчес допомагає Безосу залишатися у формі: "Ти змінила його життя". Шеф-кухар Пенні Давіді доповнив: "Люблю це. Ви зберігаєте його молодим і підтягнутим".

Лорен Санчес і Джефф Безос Фото: Getty Images

Її останній пост було опубліковано через два місяці після того, як зарубіжні ЗМІ повідомили, що Безос поставив Санчес заповітне питання з обручкою вартістю приблизно 2,5 мільйона доларів.

Також Фокус писав про відверте інтерв'ю Джеффа Безоса і Лорен Санчес з приводу їхніх стосунків.