Знаменитий рестлер Галк Гоган зібрався одружитися втретє

Обранцем 69-річного шоумена стала інструкторка з йоги, яка молодша за нього на 24 роки.

Галк Гоган оголосив про заручини і збирається одружитися втретє. 69-річна легенда WWE хоче пов'язати себе тенетами шлюбу з 45-річною Скай Дейлі, яка працює інструктором з йоги. Про це пише NYpost.

Радісну новину Галк Гоган повідомив на весіллі найкращого друга нареченої, актора Коріна Немека та його дружини Сабріни Нови.

Розкішну каблучку з діамантом він подарував нареченій за три дні до офіційного оголошення про заручини.

"Вона була досить божевільною, щоб сказати "так", брате", — сказав він, зробивши відсилання до однієї зі своїх культових рестлерських фраз.

Галк Гоган і Скай Дейлі Фото: Instagram Hulk Hogan

Гоган, справжнє ім'я якого Террі Джин Боллеа, подякував нареченому і нареченій за те, що вони познайомили його з Дейлі на вечірці рік тому.

Колишній шестиразовий чемпіон WWE сказав, що саме Сабріна Нова змусила його зателефонувати Дейлі після їхньої першої зустрічі і запросити її на побачення.

Колишній рестлер розповів, що дуже нервував, роблячи пропозицію.

Це буде третій шлюб Галка Гогана.

Галк Гоган

Зі своєю першою дружиною, Ліндою, він одружився 1983 року. У них народилися двоє дітей: Брук і Нік, яким уже виповнилося понад 30 років. Цей шлюб розпався 2009 року.

Після Халк одружився з Дженніфер Макденіел 2010 року, але цей шлюб розпався 2021-го.

Розлучення Гогана з Макденіел було непростим, оскільки в лютому 2022 року він оголосив, що пара розлучилася через підвищену увагу фанатів.

У Скай Дейлі також є діти від її першого шлюбу. І Галк говорив, що він уже познайомився з трьома малюками.

Про нові стосунки він повідомив у соцмережах.

"Гей, маніяки, просто для протоколу, пости у Facebook та Instagram присвячені мені та моїй дівчині Скай, я офіційно розлучений. Вибачте, я думав, що всі вже знають", — сказав він, опублікувавши фото зі своєю дівчиною Дейлі на пляжі.

Нещодавно Галк Гоган переніс важку операцію на спині і його кілька разів бачили з тростиною. Але після він повідомив, що з ним усе гаразд.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ще одна зірка бойовиків 1990-х, знаменитий актор Дольф Лундгрен одружився з 27-річною подругою Еммою Крокдал. Скромну церемонію провели минулого тижня на грецькому острові Міконос, де в актора є вілла.