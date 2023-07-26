Ілон Маск розкритикував фільм "Барбі"

У мільярдера виявилося чимало однодумців, причому навіть серед жінок.

Вихід фільму "Барбі" розділив суспільство на два табори: тих, хто перейнявся ідеєю картини, і тих, хто побачив у ній ознаки дискримінації. Так, засновник Tesla і SpaseX, а також багатодітний батько Ілон Маск розкритикував картину Грети Гервіг за яскраво виражену ідею фемінізму.

"Якщо ви будете стріляти щоразу, коли Барбі вимовляє слово "патріархат", ви втратите свідомість до того, як фільм закінчиться", — написав він у соцмережі.

Фото: Twitter/Elon Musk

Він не самотній у тому, що не згоден із посланням про силу дівчини та з тим, як фільм зображує стосунки між чоловіками та жінками. Дружина представника Флориди Метта Гетца також закликала бойкотувати фільм через його розчаровуюче "розширення прав і можливостей жінок" і "відсутність віри та сім'ї".

Джинджер Гетц відвідала вечірку у Вашингтоні, пройшовшись рожевою килимовою доріжкою і потягуючи рожеві коктейлі. Ба більше, її чоловік одягнув рожевий піджак. Попри те, що жінка є прихильницею Барбі, після перегляду фільму вона сказала, що розчарована цінностями, які він просуває. Вона також розкритикувала "бета-енергію" актора Раяна Гослінга, попри те, що актора широко хвалили за його гру.

"Думаєте про перегляд фільму про Барбі? Я б рекомендувала дотримуватися натхнення для вбрання і пропустити його. І ось чому: Барбі, з якою я виросла, уособлювала безмежні можливості, різноманітність професій і розширення можливостей жінок. Фільм про Барбі 2023 року, на жаль, нехтує будь-яким поняттям віри або сім'ї і намагається нормалізувати ідею про те, що чоловіки і жінки не можуть співпрацювати позитивно (фу)", — написала вона. Щоправда, Гетц похвалила Марго Роббі за гру і відзначила костюми та саундтреки.

Фото: Ginger Gaetz/twitter

Раніше Фокус писав, що сім'я прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака відвідала прем'єру "Барбі", додавши у своє вбрання рожеві елементи.

Поки фільм збирає сотні мільйонів доларів у прокаті, ходять чутки про те, що може бути продовження історії про ляльку. На роль Кена несподівано зголосився зірка "Оппенгеймера" Кілліан Мерфі.