Мігрень від морозива: чому від холодної їжі виникає різкий головний біль

Морозиво може спровокувати різкий головний біль. Попрощайтеся з мігренню через морозиво назавжди, завдяки цим простим хитрощам.

З приходом літа морозиво — одне з тих задоволень, без яких просто не обійтися. У літню спеку вживання освіжаючих продуктів приносить справжнє полегшення, бо вони поєднують у собі солодкий смак та прохолоду, яку ми так шукаємо. Але часто, коли ми їмо морозиво або іншу холодну їжу, виникає сильний головний біль, особливо в ділянці лоба. Про це пише GranTT.

Під час поїдання холодного морозива, безпосередньо над носом ми відчуваємо сильний дратівливий біль, який з часом минає. Наші больові рецептори, здається, божеволіють і зараз ми дізнаємося чому.

Як виникає мігрень від морозива

Фото: Pixabay

Її зазвичай називають"мігренню від морозива", "крижаним мозком" або "головним болем від морозива", але вчені називають цей стан гангліоневралгією або фенопалатинною. Це явище відбувається, коли ми вводимо дуже холодні речовини в ротову порожнину, а особливо, коли вони потрапляють на піднебіння. За словами вчених, коли піднебіння раптово стикається з дуже холодною їжею, кровоносні судини звужуються, а потім швидко розширюються.

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Таким чином, відбувається дуже швидкий цикл стиснення, а потім розширення. Головний біль викликаний саме цим раптовим розширенням. По суті, больові рецептори, що знаходяться на небі, отримують суперечливі й помилково оцінені імпульси. Рецептори болю пов'язані з мозком через трійчастий нерв, який є одним з основних нервів обличчя.

Сигнал від піднебіння до мозку

Фото: Freepik

Трійчастий нерв відповідає за передачу сигналів від обличчя до мозку. Навіть коли ми отримуємо поцілунок у щоку, приємне відчуття передається цим нервом. Отже, сильний біль, який ми відчуваємо в центральній частині голови, а не на піднебінні, визначається як відбитий біль. Це біль, що проектується в бік від реальної проблемної зони.

Таким чином, біль, який ми відчуваємо, спровокований швидким збільшенням припливу крові до мозку. Головний біль, викликаний морозивом, триває максимум 30 секунд, а потім швидко безслідно зникає. Це справді дратівливе відчуття, але воно не сильно турбує нас, тому що швидко минає. Проте, на думку вчених, мігрені від морозива можна уникнути, для цього необхідно їсти і пити холодні продукти повільніше.

Як уникнути цього болісного відчуття

Фото: Freepik

Здебільшого проблему створює раптовий холод, і тому достатньо їсти сорбет чи морозиво повільніше, щоб уникнути цього вибухового припливу крові до мозку. Ще один корисний та ефективний спосіб, який можна використати, — уникати заморожування піднебіння. Проблема виникає саме з больовими рецепторами, які знаходяться на піднебінні, адже саме звідси імпульс проходить від трійчастого нерва до головного мозку. Тож, щоб уникнути цього болю, достатньо притиснути язик під піднебіння, щоб воно не замерзло після холодного укусу, і одразу ж повернулося до нормальної температури.

Це два дуже корисних прийоми, але насамперед потрібно навчитися їсти повільно, це особливо корисно для нас, адже дає змогу уникнути переїдання й запобігає проблемам із травленням.

Нагадаємо, щоденне вживання морозива може неабияк похитнути ваше здоров'я та вплинути на фігуру.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.