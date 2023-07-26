Меган Фокс показала відверту прозору сукню з оптичною ілюзією

Ця сукня — справжній фаворит серед знаменитостей.

37-річна американська акторка і модель, а також мати трьох дітей Меган Фокс продемонструвала шанувальникам свою розкішну фігуру. Фотографіями в сексуальному образі знаменитість поділилася у своєму Instagram-акаунті.

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Зірка фільму "Тіло Дженніфер" обрала зухвалий помаранчевий образ. На Фокс була прозора смугаста сукня від Жана Поля Готьє (485 доларів) з оптичною ілюзією. Вона прикрила груди накладками на соски і носила під сукнею тільки труси тілесного кольору з високою талією. Волосся зірки було зібране у високу зачіску, вона зробила сяючий макіяж у персикових відтінках і білий манікюр. Меган одягла безліч срібних чокерів і ланцюжків, щоб доповнити своє ефектне вбрання.

Сліпучу сукню від французького будинку моди носили багато інших відомих осіб. Кім Кардаш'ян, Ліззо і Джулія Фокс носили чорну версію однієї і тієї ж дизайнерської сукні, натхненної весняною колекцією Жана Поля Готьє 1996 року, хоча кожна із зірок вважала за краще вдягнути бюстгальтер під вбрання.

Кайлі Дженнер також змоделювала оновлену версію сукні у весняній кампанії Gaultier 2023 року.

Нагадаємо, Меган Фокс позувала в джунглях у мікроскопічному зеленому бікіні від італійського бренду Oseree за $230.

Раніше Фокус писав, що зовсім недавно Меган позбулася татуювання з ім'ям колишнього чоловіка Брайана Остіна Гріна на інтимному місці, набивши замість нього чорну змію з квітами.