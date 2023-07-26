Королева Летиція продемонструвала елегантний чорно-білий образ (фото)

Колишня журналістка з чоловіком відвідали відкриття галереї у столиці Іспанії.

Королева Іспанії Летиція приєдналася до чоловіка під час відкриття Королівської галереї у Мадриді. Про це пише Daily Mail.

50-річна колишня журналістка приєдналася до іспанського короля Філіпа VI, щоб відкрити Королівську галерею колекцій у Королівському палаці в Мадриді, одягнувши чорно-білу квіткову сукню міді від Carolina Herrera. Сукня у стилі 1960-х років мала шовковий чорний пояс із елегантним бантом.

Королівська особа поєднала свою сукню з чорними туфлями на високих підборах і відповідним шовковим клатчем. Королева Летиція уклала своє каштанове волосся до плечей у голлівудські хвилі, щоб відвідати галерею Королівських колекцій.

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Король Філіп та королева Летиція Фото: Getty Images

Королівська особа звела свої прикраси до мінімуму — вибрала пару срібних сережок-кілець, інкрустованих діамантами.

Королева Летиція Фото: Getty Images

Тим часом 55-річний король Філіп був у темно-синьому костюмі в тонку смужку для відкриття галереї у столиці Іспанії. Монарх доповнив свій костюм білою сорочкою, темно-червоною краваткою з принтом і чорними лакованими туфлями.

Королева Летиція

Нагадаємо, королева Іспанії зʼявилася в ідеальному шовковому ансамблі.

Також Фокус писав про вихід королівського подружжя Іспанії з доньками.