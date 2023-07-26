Танці на столі та мікробікіні: Дженніфер Лопес показала, як відсвяткувала 54-річчя

Артистка дала зрозуміти, що збирається святкувати не один день.

Дженніфер Лопес із розмахом відсвяткувала свій 54-ий день народження і продемоснтрувала гостям, які зібралися в її розкішному маєтку в Лос-Анджелесі, все найкраще. Фотографіями з урочистості поп-діва поділилася на своїй сторінці в соцмережі. Своїм 249 мільйонам підписників в Instagram зірка натякнула, що має намір відзначати не один день.

"День народження... весь місяць!!! Завжди хороший день, коли Лола приходить грати... #OnTheJLo: скоро буде випуск Birthday Edition", — зазначила вона в підписі, маючи на увазі своє "грайливе" альтер-его.

На фото зірка позує в чорному бікіні з біло-зеленим малюнком, чорному крислатому капелюсі та безлічі прикрас. Вона одягла ефектні золоті сережки, довгий золотий ланцюжок з підвіскою у вигляді ключа, масивне кольє, інкрустоване діамантами, різноманітні браслети і кілька каблучок. Пізніше на купальник співачка одягла шифонову накидку з таким же малюнком.

Фото: Instagram/Jennifer Lopez Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Дженніфер вкотре показала результати своїх багатогодинних тренувань у спортзалі і правильного харчування, оскільки тонусу її шкіри і підтягнутій фігурі можуть позаздрити багато молодих дівчат.

На одній з фотографій Джей Ло вже позує в довгій сріблястій сукні з відкритою спиною, танцюючи на столі на очах у гостей. Артистка доповнила свою розкішну сукню прикрасами з діамантами і смарагдами, включно з сережками з підвісками, браслетом і каблучками.

Фото: Instagram/Jennifer Lopez Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Зовсім недавно Лопес відсвяткувала першу річницю шлюбу з Беном Аффлеком. У 2022 році у них були два весілля поспіль, зокрема інтимна церемонія в Лас-Вегасі.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Лопес продемонструвала яскравий суцільний купальник у найбільш трендовому кольорі сезону.