Рубінову каблучку Тупака Шакура продали за рекордний мільйон доларів

Цю каблучку знаменитий виконавець носив за кілька днів до того, як його застрелили.

Виготовлену на замовлення каблучку Тупака Шакура із золота, діамантів і рубінів, яку він носив за кілька днів до того, як його застрелили, продано за рекордну суму в 1 мільйон доларів. Про це пише Daily Mail.

За словами аукціонного дому, ставка, що перемогла на каблучку, зроблену на замовлення, була набагато вищою за попередню оцінку Sotheby's у розмірі від 200 000 до 300 000 доларів і стала найціннішим артефактом хіп-хопу, який будь-коли продавали.

Як повідомляє Sotheby's, Тупак Шакур сам розробив дизайн каблучки протягом кількох місяців після того, як побував у в'язниці. І каблучку створили ювеліри в Нью-Йорку.

Перстень Тупака Шакура

На торги його виставила хрещена мати Тупака, Яасмін Фула. При розробці каблучки Тупак Шакур перебував під впливом політичного маніфесту італійського філософа XVI століття Нікколо Макіавеллі "Принц", який він прочитав, перебуваючи у в'язниці за звинуваченням у сексуальному насильстві. Тому на каблучці є маленька корона в дусі середньовічних королів Європи. На каблучці вигравірувано "Pac & Dada 1996", що є даниною поваги до його тодішньої дівчини Кідади Джонс.

Репер Тупак Шакур з Нью-Йорка носив обручку під час свого останнього публічного виступу на церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards 4 вересня 1996 року. За дев'ять днів до того, як 25-річного репера застрелила невідома особа внаслідок пострілів з автомобіля, що проїжджав повз, у Лас-Вегасі.

Перстень Тупака Шакура

Аукціон проводиться після того, як поліцейські, які розслідують убивство Шакура, заявили, що тепер вони проведуть судово-медичну експертизу кількох куль 40-го калібру, знайдених у будинку колишнього члена банди Crips Кіфа Д. під час рейду минулого тижня.

Будинок у Неваді належить дружині Двейна Девіса, також відомої як Кіф Д., Полі Клемонс, і в понеділок минулого тижня в ньому було здійснено обшук у межах розслідування вбивства Шакура.

Повідомляється, що 60-річний Дуейн Девіс, також відомий як "Кіф Д", пов'язаний із будинком, у якому в понеділок було здійснено обшук. Він стверджував, що стріляв у Тупака його племінник Орландо "Бебі Лейн" Андерсон.

У 2018 році під час зйомок 10-серійного документального серіалу Netflix "Нерозкриті вбивства Тупака і Біґ Кіф Ді стверджував, що це його власний племінник Орландо "Бебі Лейн" Андерсон натиснув на курок і сказав, що він був із ним у машині під час убивства репера.

Нагадаємо, Тупак Шакур вважається одним із найвидатніших реперів усіх часів. Він був центральною фігурою на хіп-хоп сцені Західного узбережжя Лос-Анджелеса, яка ворогувала з реперами-конкурентами Східного узбережжя в Нью-Йорку.

Одна з останніх появ Тупака Шакура на публіці Фото: Getty Images

Його вбивці так і не були спіймані, і теорій про те, хто вбив Тупака, існують сотні. Справа залишається нерозкритою майже 30 років потому.

Шакур був застрелений у своєму чорному BMW, коли він зупинився на червоне світло на Фламінго-роуд і Коваль-лейн 7 вересня 1996 року.

Його вбили незабаром після 23.00, коли 25-річний репер залишав боксерський поєдинок Майка Тайсона в MGM Grand Hotel and Casino в Лас-Вегасі. У Тупака влучило чотири кулі. Його доправили в лікарню, де він помер через шість днів.

У двогодинному документальному фільмі 2017 року ті, хто був біля ліжка репера, коли він помирав, кажуть, що репер дав зрозуміти, що знає, хто його вбивця.

Одна з теорій полягає в тому, що стрілянина була помстою за перестрілку, яка сталася шістьма днями раніше.

Інша теорія полягає в тому, що стрілянина була результатом ворожнечі між реперами-суперниками на Східному і Західному узбережжях, а саме Біггі Смоллсом, якого було вбито в автомобілі, який проїжджав повз, наступного року.

Ще одна теорія стверджує, що в Тупака стріляли члени банди Crips, які були суперниками когорти Тупака, Bloods. А багато хто вважає, що Тупак Шакур насправді живий і все ще переховується.

Нагадаємо, раніше на аукціон виставили машину, в якій убили Тупака Шакура.