Із чим носити гумові чоботи в місті: поради стилістів

Гумові чоботи останнім часом стали елементом образу, а не просто способом захистити ноги від води в дощову погоду.

Незважаючи на те, що зараз літо, і переважає суха і спекотна погода, дощі все ж нагадують про себе, обрушуючись періодично зливами на міста і села. У таку погоду саме час дістати гумові чоботи, щоб без проблем перебігти калюжі і не замочити ноги в воді, що тече по асфальту. Тим паче, що останніми роками асортимент гумових чобіт, як і модельний ряд, істотно розширився, і вони перейшли в розряд стильного взуття для негоди, а не просто залишаються засобом уберегтися від калюж. Багато модних домів давно включають гумові чоботи у свої колекції, як наприклад Bottega Veneta і Chanel, а канонічні Hunter і зовсім багато років користуються любов'ю і повагою в королівській родині Великобританії. З чим носити гумові чоботи найкраще, щоб виглядало цікаво і модно, пише The Symbol.

Оскільки модні доми представили дуже багато моделей, починаючи від коротких, до середини литки, до повноцінних ботфортів, то і вибір ансамблів під них дуже великий. Їх носять із трендовими легінсами в поєднанні зі строгим пальто, і зі спідницями-максі, і з широкими подовженими штанами.

Високі "рибальські" гумові чоботи несподівано елегантний вигляд мають з твідовими пальтами і костюмами.

Також високі моделі гумових чобіт можна сміливо носити зі спідницями, шортами і тими ж легінсами. Для тих же, хто любить естетику гранжу, оптимальний варіант — гумові чоботи в поєднанні з короткими квітковими сукнями в дусі 90-х.

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Додамо, що мода абсолютно не обмежує колірної гами чобіт, тому можна міняти їх хоч щодня, обираючи не тільки класичні нейтральні відтінки, а й більш яскраві фарби.

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