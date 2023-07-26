Колишня дружина Тома Круза продемонструвала фігуру у спортивному топі (фото)

Зірку екрану помітили на вулицях Нью-Йорка.

44-річна американська акторка Кеті Голмс продемонструвала фігуру у спортивному топі. Про це пише Page Six.

Ексдружина Тома Круза, яка вийшла на прогулянку без макіяжу в Нью-Йорку, продемонструвала свою підтягнуту фігуру та засмагу в спортивному топі Alo Yoga та зелених спортивних штанах з кросівками Adidas.

Вона додала багатошарові золоті підвіски, овальні сережки-кільця, сонцезахисні окуляри та масивну чорну сумку.

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Кеті Голмс

Американська знаменитість ав’язала волосся у хвіст, витримуючи спеку Нью-Йорка.

Хоча Кеті Голмс намагалася тримати більшу частину свого особистого життя подалі від уваги публіки, мати однієї дитини все-таки розповіла трохи інформації про те, як вона залишається в такій формі, у 2019 році.

"Я займаюся спортом чотири рази на тиждень. Різноманітність є ключовою, інакше мені набридне", — сказала вона Shape. "Мені подобається спінінг, бокс і йога, а іноді я відвідую уроки танців".

Нагадаємо, Кеті Голмс знялася для обкладинки журналу у сукні українського дизайнера.

Також Фокус писав про ідеальну сукню для літа в місті 2023 від Кеті Голмс.