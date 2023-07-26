Колишня дружина Тома Круза продемонструвала фігуру у спортивному топі (фото)
Зірку екрану помітили на вулицях Нью-Йорка.
44-річна американська акторка Кеті Голмс продемонструвала фігуру у спортивному топі. Про це пише Page Six.
Ексдружина Тома Круза, яка вийшла на прогулянку без макіяжу в Нью-Йорку, продемонструвала свою підтягнуту фігуру та засмагу в спортивному топі Alo Yoga та зелених спортивних штанах з кросівками Adidas.
Вона додала багатошарові золоті підвіски, овальні сережки-кільця, сонцезахисні окуляри та масивну чорну сумку.
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Хоча Кеті Голмс намагалася тримати більшу частину свого особистого життя подалі від уваги публіки, мати однієї дитини все-таки розповіла трохи інформації про те, як вона залишається в такій формі, у 2019 році.
"Я займаюся спортом чотири рази на тиждень. Різноманітність є ключовою, інакше мені набридне", — сказала вона Shape. "Мені подобається спінінг, бокс і йога, а іноді я відвідую уроки танців".
Нагадаємо, Кеті Голмс знялася для обкладинки журналу у сукні українського дизайнера.
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