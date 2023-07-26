У віці 56 років померла ірландська співачка Шинейд О'Коннор

Причини смерті невідомі. Шинейд О'Коннор відома за піснею Nothing Compares 2 U, що стала 1990 року синглом номер один у світі за версією Billboard Music Awards.

У віці 56 років померла відома ірландська співачка Шинейд О'Коннор, яка прославилася піснею Nothing Compares 2 U, що стала синглом номер один у світі за версією Billboard Music Awards у 1990 році. Про це повідомляє газета Irish Times. Причини смерті знаменитості не називаються.

За свою музичну кар'єру Шинейд О'Коннор випустила 10 студійних альбомів. На початку 2023 року співачку удостоїли найвищої нагороди за класичний ірландський альбом на церемонії вручення нагород RTÉ Choice Music Awards. Знаменитість присвятила свою перемогу "всім без винятку членам спільноти біженців Ірландії", за що їй аплодували стоячи.

Знаменитий трек Шинейд О "Коннор Nothing Compares 2 U

Що відомо про співачку Шинейд О'Коннор

Особисте життя знаменитості було насичене романами. Вона чотири рази вступала в шлюб. Від першого чоловіка, барабанщика Джона Рейнольдса в 1987 році співачка народила старшого сина Джейка. Через кілька років після розлучення вона закрутила роман з ірландським журналістом Джоном Вотерсом, від якого 1995-го народила доньку Ройсін.

У 2001 році О'Коннор знову вийшла заміж за британського журналіста Ніка Соммерледа і народила сина Шейна. Минулого року юнак наклав на себе руки у віці 17 років. За словами О'Коннор, деякий час до трагічної загибелі її син Шейн перебував на спеціальному "суїцидальному контролі" в реабілітаційній клініці Тallaght Hosptial's Lynn Ward, звідки згодом утік. Співачка вважала винними у смерті юнака персонал і адміністрацію клініки, які не догледіли за підлітком із суїцидальними нахилами.

У 2006-му після роману з Френком Бонадіо знаменитість народила ще одну дитину, сина Єшуа Френсіс Ніл Бонадіо.

Третій шлюб співачка уклала зі Стівом Куні влітку 2010 року, через рік пара розлучилася.

Свого останнього чоловіка, ірландського терапевта Баррі Герріджем, вона кинула через кілька днів після спільного життя.

Незважаючи на велику кількість романів із чоловіками, у 2000 році співачка заявляла, що вважає себе лесбійкою. А надалі говорила, що стать людини для неї не важлива.

У 2017 році Шинейд змінила ім'я на Магда Давітт, щоб "бути вільною від батьківських рабських імен". Через рік співачка прийняла іслам і стала називати себе Шухада Садакат. Того ж року знаменитість записала відеозвернення, де розповіла підписникам, що страждає на біполярний розлад.

Фокус писав, що через кілька тижнів після того, як загинув син Шинейд О'Коннор, співачка намагалася накласти на себе руки.