Бредлі Куперу не подобається новий роман Ірини Шейк, — джерело

Колишній коханий знаменитої моделі "стурбований" її новим романом із Томом Бреді.

Колишнього коханого російської супермоделі Ірини Шейк, Бредлі Купера, "турбує" її новий роман з Томом Бреді. Крім того, за словами джерел, актор в жаху від того, що квотербек НФЛ може "назавжди забрати в нього її серце". Про це пише Daily Mail.

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Про ймовірні стосунки Ірини та Тома стало відомо на вихідних, коли папараці зняли їх у його машині. Як повідомляють зарубіжні ЗМІ, перед цим росіянка провела ніч удома у футболіста.

Тепер джерела розповіли, як колишні кохані Шейк і Бреді відреагували на нову пару. 48-річний американський актор і продюсер Бредлі Купер дуже незадоволений новим любовним захопленням своєї колишньої дівчини. Модель і актор почали зустрічатися у 2015 році, а в березні 2017 року в них народилася донька на ім'я Леа. Незважаючи на те, що зіркова пара розійшлася 2019 року, вони проводять багато часу разом заради дівчинки.

Але тепер, коли у зірки подіуму новий роман, зірка "Похмілля у Вегасі" висловив своє невдоволення.

"Сказати, що його це не турбує, було б брехнею, — повідомляє інсайдер. — Він раз у раз був з Іриною, і він так її любить. Вона мати його доньки і вони дві його найулюбленіші жінки у світі. Він відчуває, що вперше в житті вона зустріла в Томі когось, хто назавжди забере в нього її серце".

Ірина Шейк і Бредлі Купер із донькою Фото: Bradley Cooper/Instagram

Що стосується ексдружини Тома Жизель Бюндхен, яка почала зустрічатися із зіркою футболу 2007 року і була з ним більше ніж десять років, перш ніж вони підтвердили розлучення в жовтні 2022 року, джерело повідомило, що її абсолютно "не турбує" його роман з Іриною.

"Жизель не турбують Том та Ірина або будь-хто, з ким зустрічається Том, якщо він ставиться до своїх дітей з любов'ю, — сказало джерело. — Том і Жизель розлучилися, і вона переїхала. Поки Том відіграє активну роль у житті своїх дітей, як він це робить, і залишається чудовим батьком, яким він є, Жизель щаслива за нього і за того, у кого він захоче закохатися".

У Тома і Жизель двоє дітей — Вівіан, 10 років, і Бенджамін, 13 років, а також у нього є 15-річний син Джек від його попередніх стосунків з Бріджит Мойнахан.

Жизель Бюндхен і Том Бреді Фото: Getty Images

Кажуть, що Том та Ірина вперше познайомилися, коли в травні їх запросили на весілля спадкоємця мистецтва, мільярдера Джо Нахмада, і його давньої подруги Медісон Гедрік.

Також Фокус писав, що Ірина Шейк провела ніч у будинку Тома Бреді .