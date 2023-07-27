Принцеса Діана та Кейт Міддлтон: як монарші персони виглядали би у світі Барбі (фото)

Інтерес до лялькового світу Барбі після виходу фільму Грети Гервіг зростає в геометричній прогресії.

Штучний інтелект перемістив членів королівської родини Великобританії у світ Барбі. Про це повідомили митці storial.media.

Незрозуміло, чи хтось із членів королівської родини уже бачив новий фільм Грети Гервіг із Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях. Проте цифрові художники storial.media показали, як би монарші персони виглядали у ляльковому світі.

Принцесу Діану, яка загинула у ДТП у 1997 році, ШІ уявив в елегантних сукнях та з традиційною їй зачіскою.

Королева Єлизавета ІІ, яка пішла із життя 8 вересня 2022 року, постала у світло-рожевому костюмі з капелюхом та сумочкою.

Тим часом королівські пари, король Чарльз ІІІ та королева Камілла, Меган Маркл та принц Гаррі, Кейт Міддлтон та принц Вільям, "позували" разом. Лише у колишньої американської акторки не було рожевого елементу образу.

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Нагадаємо, королева Камілла відвідала будинок своєї улюбленої письменниці в Норфолку.

Також Фокус писав про сцену з фільму "Барбі", яку режисерка картини Грета Гервіг відмовилася вирізати.