Як позбутися прищів на лобі: 8 домашніх засобів, які варто спробувати

Усе, що потрібно, це кілька засобів, які допоможуть легко впоратися з прищами і зробити вашу шкіру гладкою й сяючою.

Прищі на лобі — одне з найнеприємніших шкірних захворювань, яке складно замаскувати. Незважаючи на те, що прищі найпоширеніші в період статевого дозрівання, у декого вони можуть зберігатися і в дорослому житті. Причини прищів на лобі можуть бути гормональними, екологічними або навіть пов'язаними зі стресом. Але є прості засоби, які допоможуть вам з легкістю позбутися цього косметичного дефекту. Про це пише Stylecraze.

Прищі на лобі виникають, коли крихітні залози під поверхнею шкіри блокуються. Це може статися через те, що жир та бруд забивають пори. Саме підвищена активність сальних залоз є причиною появи прищів на лобі. Ці залози виробляють речовину, відому як шкірне сало, яка може затримувати мікроби або мертві клітини шкіри в порах. У результаті запалення може з часом збільшуватися, спричиняючи появу прищів, вугрів і білих точок на шкірі. Це частіше трапляється на жирній шкірі, але може з'явитися і на інших типах шкіри з жирною Т-зоною. Як же позбутися тієї проблеми?

Алое вера

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Алое вера містить активні компоненти, що мають антимікробні та протизапальні властивості, які можуть допомогти зменшити прищі на лобі.

Як використовувати?

Нанесіть трохи гелю алое вера на уражену ділянку шкіри.

Залиште на 20-30 хвилин.

Змийте.

Повторювати подібну процедуру можна 1-2 рази на день.

Масло чайного дерева

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Масло чайного дерева має протизапальні властивості, які можуть зменшити невеликі прищі на лобі. Її антибактеріальна природа може також боротися з бактеріями, що викликають прищі.

Як використовувати?

Додайте 1-2 краплі олії чайного дерева в чайну ложку мигдалевої олії.

Добре перемішайте і занурте в суміш ватний тампон.

Промокніть тампоном на уражені ділянки.

Залиште на ніч.

Таку процедуру ви можете робити один раз на день

Увага! У деяких людей масло чайного дерева може викликати подразнення шкіри, також слід уникати її, якщо у вас алергія.

Яблучний оцет

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Яблучний оцет має потужні антибактеріальні та протизапальні властивості. Це може допомогти зменшити інфекцію, що викликає акне, і сприяти загоєнню.

Як використовувати?

Змішайте столову ложку сирого яблучного оцту з трьома столовими ложками води.

Нанесіть суміш на очищене обличчя за допомогою ватного тампона.

Залиште на ніч.

Робіть це один раз на день або через день.

Примітка: яблучний оцет, якщо його використовувати нерозбавленим, може викликати опіки та подразнення шкіри.

Сік лимона або лайма

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Лимон є багатим джерелом вітаміну С. Завдяки своїм протизапальним і антибактеріальним властивостям вітамін С, незалежно від того, застосовується він місцево чи споживається, може допомогти звести до мінімуму акне.

Як використовувати?

Змішайте чайну ложку лимонного соку з двома-трьома чайними ложками води.

Занурте ватний тампон у суміш і нанесіть на все обличчя.

Умийте обличчя через 20-30 хвилин.

Застосовуйте його один раз через день.

Примітка. Лимонний сік може викликати печіння й подразнення. Вам слід уникати цього, якщо у вас алергія на сік лайма. Лимонний сік також робить вашу шкіру світлочутливою. Тому не забудьте нанести сонцезахисний крем перед виходом на вулицю.

Екстракт зеленого чаю

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Зелений чай містить поліфеноли, які мають протизапальні властивості. Це допоможе заспокоїти прищі на лобі та зменшити вироблення шкірного сала, що, своєю чергою, дасть змогу впоратися з прищами.

Як використовувати?

Візьміть пару використаних пакетиків зеленого чаю й охолодіть їх.

Покладіть холодні чайні пакетики на лоб.

Зніміть та обполосніть обличчя водою через 20-30 хвилин.

Ви можете робити це один раз на день.

Мед

Фото: Freepik

Мед має протизапальні та антибактеріальні властивості, які можуть допомогти в боротьбі з прищами.

Як використовувати?

Нанесіть невелику кількість сирого меду на лоб.

Залиште на 20-30 хвилин і змийте.

Ви можете робити це один раз на день.

Азелаїнова кислота

Азелаїнова кислота некомедогенна і може допомогти очистити пори. Також було виявлено, що вона лікує комедони та запальні вугри. Мазь або крем, що містять азелаїнову кислоту, допомагають зменшити появу прищів.

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Як використовувати?

Візьміть ложку запропонованої мазі та нанесіть її на уражену ділянку.

Дайте їй висохнути, перш ніж наносити інші косметичні продукти.

Ви можете робити це один раз на день.

Примітка. Уникайте використання будь-яких глибоко очищувальних в'яжучих засобів або очищувальних засобів для обличчя під час використання мазі на основі азелаїнової кислоти. Перш ніж спробувати цей засіб, зробіть патч-тест, щоб визначити, чи є у вас алергія на цей склад.

Цинк

Фото: Getty Images

Кілька досліджень засвідчили, що цинк має протизапальні властивості та чинить інгібуючу дію на Propionibacterium acnes, бактерії, що спричиняють акне. Це може запобігти появі прищів на лобі.

Як використовувати?

Візьміть ложку прописаного крему або гелю на кінчик пальця і нанесіть на уражену ділянку. Дайте їй висохнути, перш ніж застосовувати інші косметичні продукти.

Як альтернативу ви можете приймати добавки цинку після консультації з дерматологом. Пероральне вживання може бути ефективнішим у важких випадках акне.

Ви можете робити цю процедуру один раз на день.

Примітка. Перед тим, як спробувати цей засіб, виконайте патч-тест. Уникайте використання декількох кремів для лікування акне. Не вибирайте цей засіб, якщо у вас чутлива шкіра.

Це були одні з найкращих способів швидко та природно позбутися крихітних прищів на обличчі в домашніх умовах. Ці засоби є природними й потребують часу, щоб домогтися результатів. Якщо у вас серйозні прищі, скористайтеся медичним лікуванням після консультації з дерматологом.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.