Джон Траволта показав дітей, що підросли (відео)

12-річний Бен та 23-річна Елла вирушили з батьком у Японію.

69-річний американський актор та співак Джон Траволта показав дітей, що підросли. Рідкісними кадрами зірка фільму "Кримінальне чтиво" ділиться у своєму Instagram.

"Ось і наша літня подорож до Японії", — написав Траволта, опублікувавши ролик з рідними. 12-річний спадкоємець американського актора Бен та 23-річна донька Елла відправилися на канікули у "країну вранішнього сонця".

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Джон Траволта з дітьми

"Дивовижно!!! Дійсно чудовий тато!! З віком ти стаєш кращим!", "Виглядає як прекрасна подорож.. Я заздрю!!! Найкращий тато у світі!!! Я б хотіла колись зустрітися з тобою.. Я люблю тебе і всю твою сім'ю..", "Тільки дивовижний Джон Траволта зміг придумати щось таке чудове і прекрасне, щоб зробити зі своєю дивовижною родиною", — пишуть підписники американського актора.

Зазначимо, що син Джона Траволти Джетт помер у 2009 році від приступу епілепсії. Актор час від часу згадує свого покійного спадкоємця публічно.

Нагадаємо, Джон Траволта зворушливо пивітав доньку з 23-річчям.

Також Фокус писав про вечірку з нагоди 69-річчя Джона Траволти у Лас-Вегасі.