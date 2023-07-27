Тренер Раяна Гослінга розповів, як актор тренувався для фільму "Барбі"

Для фільму Раян Гослінг, як і інші актори, що грають Кенів, мали бути в ідеальній формі.

42-річний Гослінг та інші Кени у фільмі "Барбі", зокрема Сіму Лю, Кінгслі Бен-Адір і Нкуті Гатва, використовували дев'ятихвилинне тренування корпусу, щоб зміцнити м'язи преса і залишатися в тонусі. Адже у фільмі вони мали виглядати ідеальними ляльками Кенамі. І тренував їх зірковий тренер Девід Хіггінс. Про це пише GQ.

"Я працював з акторами над "Вічними" і "Лігою справедливості". Завжди цікаво, коли є люди з різним рівнем фізичної підготовки. Ми використовуємо тренажерний зал, щоб сформувати згуртовану групу", — розповідав Гіггінс.

Особистий тренер Гослінга, Девід Хіггінс, який багато років працював із самою Барбі, Марго Роббі, відповідав за те, щоб усі Кени стали ляльково ідеальними.

Актори вкладали всю свою "енергію" в групові тренування всього тіла, що охоплювали підняття важких предметів і пілатес, а крім занять Гіггінса, щодня годинами займалися танцями для численних танцювальних номерів.

Гіґґінс зазначив, що групові заняття виявилися дуже корисними. Адже всі одне одного мотивували та підтримували.

"Якщо одна людина здавалася, інша могла підійти і сказати: "Давай, зробімо це". Я дійсно полюбив цю групу хлопців. Вони такі позитивні", — розповів Гіггінс.

Марго Роббі та Раян Гослінг у фільмі "Барбі" Фото: Getty Images

Також хлопці грали в баскетбол і пінг-понг у перервах між зйомками.

"Раяну сподобалися вправи з планкою та підтягування. Сіму і Нкуті більше подобалися віджимання і спеціальні скручування м'язів живота, які ми робили. Усі просто добре проводили час, хоч і викладалися на повну", — додав він.

Пісня Кена у фільмі "Барбі"

Коли справа дійшла до дієти Кенів, не було скорочення вуглеводів або будь-яких конкретних обмежень.

Головним правилом була відсутність оброблених харчових продуктів — "нічого, що упаковано в пластик" — і переривчасті інтервали голодування. Але це стосувалося тільки Раяна, тому що його графік був щільнішим, ніж у решти Кенів. І Хіггінс розповів про деякі вправи, які робили актори для ідеального преса.

Тренування Кенів для фільму "Барбі" та ідеального преса

Перекат назад

Сядьте прямо, зігнуті коліна притиснуті до грудей, руки лежать на гомілках. Відхиліться назад, щоб верхня частина спини лягла на килимок, не відриваючи ноги від підлоги. Повторіть, повертаючись у вертикальне положення, а потім знову опускаючись.

Підйом ніг

Ляжте на спину, ліву ногу схрестіть із правою. Підніміть ноги над підлогою. Виконайте повільне обертання вліво, потім вправо, після чого повільно опустіть на підлогу. Виконуйте цю вправу протягом хвилини, потім поміняйте праву ногу на верхню і повторіть.

Підйом по канату

Ляжте на спину. Уявіть, що між вашими піднятими ногами натягнута мотузка, і ви намагаєтеся вхопитися за неї, підтягуючись на одній руці за іншою, з ривком вліво, вправо, вліво, вправо в кінці кожного ривка.

Ножиці

Сядьте, зігнувши коліна. Відхиліться назад, щоб відчути напругу в животі. Підніміть щиколотки й погойдайте ногами вліво-вправо, наскільки це можливо в будь-якому напрямку. Якщо ви дійсно хочете відчути біль, додайте в середині кожного руху підйом коліна до грудей.

Нагадаємо, раніше режисерка фільму Грета Гервіг розповіла, чи варто очікувати другу частину фільму "Барбі".