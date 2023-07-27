Тімоті Шаламе і Сірша Ронан: хто із зірок не зіграв у фільмі "Барбі"

Зараз, коли найочікуваніший фільм літа вийшов на екрани, стало відомо, хто міг би в ньому бути.

Для фільму "Барбі" зібрали дуже зірковий склад. Невеликі ролі виконали навіть Джон Сіна та Дуа Ліпа, але є й інші зірки, які ледь не приєдналися до акторського складу популярного фільму. Про це пише Insider.

Серед тих, хто не потрапив у компанію Барбі та Кенів — Емі Шумер і навіть зірка "Дюни" Тімоті Шаламе.

Емі Шумер

Актриса Емі Шумер найбільш відома своїми ролями у фільмах "Дівчина без комплексів" і "Красуня на всю голову". І до того, як Марго Роббі обрали на головну роль у "Барбі", саме Емі Шумер від початку мала виконати роль Барбі.

За кілька років до того, як проєкт перейшов до Warner Bros., Шумер призначили керувати фільмом про Барбі, який розробляли в Sony, за сценарієм, написаним Гіларі Вінстон.

Емі Шумер Фото: Getty Images

Шумер врешті-решт вибула з команди 2017 року і нещодавно розповіла, що це сталося через "творчі розбіжності".

У версії Шумер Барбі мала бути винахідницею, і Емі розповіла The Hollywood Reporter, що студія хотіла, щоб її винаходом були високі підбори Jell-O.

"Вони безумовно не хотіли робити це так, як я хотіла. Тож я сказала: "Ви помилилися дівчинкою", — резюмувала Емі.

Енн Гетевей

Енн Гетевей найбільш відома своїми ролями у фільмах "Знедолені" і "Диявол носить Prada".

І після того, як Шумер вибула, Енн Гетевей обрали на роль Барбі, а сценаристка "8 подруг Оушена" Олівія Мілч взяла на себе написання сценарію.

Енн Гетевей Фото: Getty Images

Однак термін дії контракту Sony з Mattel на створення фільму закінчився 2018 року, і права були повернуті компанії з виробництва іграшок.

Дату виходу фільму "Барбі" під керівництвом Гетевей було перенесено на 2020 рік, але фільм так і не було знято, а Mattel замість неї обрали Марго Роббі.

Галь Гадот

Диво-жінка Галь Гадот могла зіграти Барбі. Під час кастингу для фільму Ґреті Ґервіґ і Марґо Роббі довелося визначити, що таке "енергія Барбі", щоб вибрати відповідних акторів.

Роббі сказала Vogue, що це втілення Галь Гадот.

Галь Гадот на прем'єрі "Барбі" Фото: Getty Images

"Галь Гадот — це енергія Барбі. Тому що Галь Гадот неймовірно красива, але ви не ненавидите її за те, що вона така гарна, тому що вона так щиро щира і так захоплено добра, що це майже нерозумно", — сказала Роббі.

На жаль, Гадот у підсумку не знялася у фільмі, але зате сходила на прем'єру.

Сірша Ронан

Сірша Ронан давно співпрацює з Ґретою Ґервіґ, знявшись у двох її найулюбленіших фільмах: "Леді Берд" і "Маленькі жінки". І фанати були здивовані, що вона не була частиною зіркового складу "Барбі".

Минулого року Ронан сказала People, що вона мала зіграти епізодичну роль як ще одна версія Барбі, але вона вже була задіяна у зйомках іншого проєкту.

Сірша Ронан

"Я живу в Лондоні, і зйомки проходили там. Я збиралася зіграти цілого персонажа — ще одну Барбі. Я була спустошена, я не могла цього зробити", — вона писала Марго і Греті, але конфлікт розкладів зйомок не дозволив їй з'явиться в "Барбі".

Пізніше Ґервіґ сказала CinemaBlend, що поява Ронан була б "спеціальним камео".

Тімоті Шаламе

Тімоті Шаламе, який також знімався в "Маленьких жінках" і "Леді Берд", також мав зіграти особливу роль у "Барбі".

Тімоті Шаламе Фото: Getty Images

Говорячи про Шалама і Ронан, Ґервіґ розповіла CinemaBlend: "Я також збиралася зробити епізод з Тіммі, але вони обидва не змогли брати участь у зйомках, і я була так роздратована. Але я їх дуже люблю".

Також у фільмі Ґервіґ не змогли з'явитися такі актори: Боуен Ян, зірка "Суботнім вечором у прямому ефірі", Бен Платт, зірка "Ідеального голосу", Ден Леві ("Бухта Шитта") і Джонатан Грофф ("Холодне серце").

Нагадаємо, раніше Фокус опублікував рецензію на фільм "Барбі" і розповів, що чекає на глядача.