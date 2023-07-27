Мік Джаггер відсвяткував 80-річчя з колишньою дружиною і нинішньою нареченою

Крім коханих жінок рокера, на святкуванні були присутні його колеги по гурту і голлівудські зірки.

Легендарний британський рок-музикант, актор, продюсер і беззмінний вокаліст рок-гурту The Rolling Stones Мік Джаггер відзначив свій 80-річний ювілей, розділивши свято з колишньою дружиною, 67-річною Джеррі Холл, яку називали коханням усього його життя, і нинішньою нареченою, 36-річною Мелані Гемрік, пише Daily Mail.

Компанія зібралася в нічному клубі Челсі Embargo Republica. Джеррі прийшла разом із доньками Джорджією та Елізабет. Привітати батька приїхала і старша дочка, 51-річна Джейд.

Мелані мала приголомшливий вигляд у чорній прозорій мереживній сукні, під яку вона одягла чорну білизну. Щоправда, ансамбль зіпсував фіксатор для ноги, оскільки не так давно Гемрік травмувала палець. У пари підростає шестирічний син Деверо, який дуже схожий на свого знаменитого батька-рокера.

Джеррі, яка була з Міком у сукупності 22 роки, мала елегантний вигляд у коричневій сукні на одне плече, яку вона доповнила карамельним шарфом, накинутим на плечі.

Мік відсвяткував свій день народження грандіозною вечіркою, сповненою голлівудськими зірками та музичними легендами. Серед гостей був його колега по групі Rolling Stones Ронні Вуд, актор Леонардо Ді Капріо, музикант Ленні Кравіц, Емма Веймут — маркіза Бата, Дафна Гіннесс, Ліберті Росс і Джиммі Айовін, Джемайма Ган, Лія Вуд і Мері Чатеріс.

Мік Джаггер із нареченою Мелані Гемрік

Іменинник мав чарівний вигляд у темно-зеленому костюмі, який поєднав із чорною атласною сорочкою в горошок. Образ завершували пара чорних кросівок і шарф.

Раніше Джаггер подякував шанувальникам у соцмережі за привітання, опублікувавши свій знімок авторства фотографа Марка Селігера. На зображенні він був одягнений у бордовий атласний костюм поверх коричневої сорочки в горошок і сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, Фокус писав, що Мік Джаггер у липні заручився з Мелані Гемрік.