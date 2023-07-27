50-річна Кемерон Діас продемонструвала стильний образ total black (фото)

Нещодавно акторка закінчила роботу над новим фільмом після 8-річної паузи в кар'єрі.

50-річна американська акторка та модель Кемерон Діас продемонструвала стильний образ total black. Знаменитість помітили на парковці в Беверлі-Гіллз у супроводі приятельки. Про це пише Daily Mail.

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Зірка фільму "Інша жінка" обрала для виходу комфортний монохромний образ. На ній був чорний костюм, що складався з сорочки на ґудзиках з коротким рукавом і розкльошених штанів. Кемерон доповнила ансамбль сандалями Birkenstock, окулярами з прозорими лінзами в персиковій оправі і невеликою чорною сумочкою. Голівудська акторка продемонструвала природну красу, вийшовши у світ без макіяжу, а своє світле волосся вона зібрала в недбалий пучок.

Діас помітили після того, як нещодавно завершилися зйомки фільму "Знову в справі" з 55-річним Джеймі Фоксом, якого у квітні забрала швидка прямо зі знімального майданчика. Цей фільм ознаменував повернення Кемерон у Голлівуд після багаторічної перерви в акторській кар'єрі.

Нагадаємо, чоловік Кемерон Діас зворушливо привітав її з річницею весілля.

Також Фокус писав, що Кемерон Діас потрапила в кадр папараці разом з чоловіком Бенджі Медденом, коли вони прямували на побачення.