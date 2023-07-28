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Сальма Хаєк поділилася лайфхаком, як приховувати сивину (фото)

Владислава Присяжнюк
Фото: Getty Images | Сальма Хаєк не соромиться вікових змін

У знаменитості є кілька секретів, як приховати сиві пасма волосся.

56-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк Піно з гордістю показує свою сивину, що проростає. У своїй останній публікації в Instagram-акаунті знаменитість поділилася з шанувальниками секретом, як прикрити вікові зміни.

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Зірка фільму "Бандитки", яка останніми роками демонструвала свою природну красу і процес старіння, опублікувала серію селфі, написавши в підписі: "Ось порада, як приховати сиве волосся, не фарбуючи його", додавши: "Не надягайте окуляри на волосся!!!".

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На двох фотографіях волосся Хаєк прибране назад під сонцезахисні окуляри, через що видно трохи сивого волосся на її скронях. На другому фото її волосся укладене навколо обличчя, а сивина прихована. Таким чином, сонцезахисні окуляри на голові показують сивину.

Хаєк сповнена ідей, коли справа доходить до зафарбовування сивини. У червні вона показала на Good Morning America свій швидкий спосіб приховати сиве волосся. В епізоді шоу Гаєк запитали про публікацію в її Instagram, на якій крупним планом показано її сиве волосся і зморшки.

"Зараз ви не бачите сивого волосся, тому що я нафарбувала його тушшю, — сказала вона ведучим GMA. — Тому що мені ліньки фарбувати волосся, тому я ходжу так, а потім ось так", — додала вона, показуючи глядачам, як вона наносить туш на вії та волосся.

Ведуча Ребекка Джарвіс втрутилася: "Я точно знаю, про що ви говорите, я робила те саме".

У своєму пості голівудська акторка пожартувала про те, як її сиве волосся і зморшки "зруйнували вечірку".

"Я прокидаюся і підраховую, скільки сивого волосся і зморшок зруйнували вечірку цього ранку", — написала Гаєк, також додавши іспанський переклад: "Yo despertándome y contando cuantas arrugas y canas se colaron a la fiesta esta mañana".

Раніше Фокус писав, що Сальма Хаєк розкрила секрет своєї молодості.