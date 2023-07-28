Сальма Хаєк поділилася лайфхаком, як приховувати сивину (фото)

У знаменитості є кілька секретів, як приховати сиві пасма волосся.

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56-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк Піно з гордістю показує свою сивину, що проростає. У своїй останній публікації в Instagram-акаунті знаменитість поділилася з шанувальниками секретом, як прикрити вікові зміни.

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Зірка фільму "Бандитки", яка останніми роками демонструвала свою природну красу і процес старіння, опублікувала серію селфі, написавши в підписі: "Ось порада, як приховати сиве волосся, не фарбуючи його", додавши: "Не надягайте окуляри на волосся!!!".

На двох фотографіях волосся Хаєк прибране назад під сонцезахисні окуляри, через що видно трохи сивого волосся на її скронях. На другому фото її волосся укладене навколо обличчя, а сивина прихована. Таким чином, сонцезахисні окуляри на голові показують сивину.

Хаєк сповнена ідей, коли справа доходить до зафарбовування сивини. У червні вона показала на Good Morning America свій швидкий спосіб приховати сиве волосся. В епізоді шоу Гаєк запитали про публікацію в її Instagram, на якій крупним планом показано її сиве волосся і зморшки.

"Зараз ви не бачите сивого волосся, тому що я нафарбувала його тушшю, — сказала вона ведучим GMA. — Тому що мені ліньки фарбувати волосся, тому я ходжу так, а потім ось так", — додала вона, показуючи глядачам, як вона наносить туш на вії та волосся.

Ведуча Ребекка Джарвіс втрутилася: "Я точно знаю, про що ви говорите, я робила те саме".

У своєму пості голівудська акторка пожартувала про те, як її сиве волосся і зморшки "зруйнували вечірку".

"Я прокидаюся і підраховую, скільки сивого волосся і зморшок зруйнували вечірку цього ранку", — написала Гаєк, також додавши іспанський переклад: "Yo despertándome y contando cuantas arrugas y canas se colaron a la fiesta esta mañana".

Раніше Фокус писав, що Сальма Хаєк розкрила секрет своєї молодості.