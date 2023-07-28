Стало відомо, чому Кейт Міддлтон носить "дешеві" прикраси
Маючи доступ до скарбів корони, дружина принца Вільяма часто обирає бюджетні варіанти.
Стало відомо, чому Кейт Міддлтон носить "дешеві" прикраси. Про це пише Telegraph.
Виявилось, що все це є частиною стратегії принцеси Уельської. Дружина принца Вільяма отримала рідкісний доступ до історичних коштовностей у королівських сховищах, проте часто на публіці зʼявляється в бюджетних аксесуарах.
Для свого весілля вона позичила тіару Cartier Halo. На похоронах покійної королеви та герцога Единбурзького вона одягла монарше кольє з перлами.
Сукупна вартість цих прикрас становить багато мільйонів фунтів. Але протягом 11 років роботи в королівській сім’ї це відносно скромний вибір. Тому Сюзі Менкес, досвідчена модна редакторка, співавторка Vogue і авторка The Royal Jewels, вважає, що Кейт не користується цим привілеєм так, як могла би.
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Скринька принцеси містить дорогоцінні камені від Accessorize, Anthropologie, H&M і J. Crew, а також менших брендів, таких як Soru і Simone Rocha. Особливим фаворитом є Sézane – у Кейт є щонайменше вісім пар сережок від французького бренду.
Принцеса носить прикраси так само, як і більшість інших британських жінок, каже Маріса Гордерн, засновниця і генеральна директорка Missoma, одного з улюблених ювелірних брендів принцеси.
Найважливішими факторами є комфорт і впевненість. "Незалежно від того, чи це вишукані, напіввишукані або біжутерія, те, що ви носите, відображає ваші почуття та те, що ви хочете показати, — і принцеса Уельська знову і знову показує нам, як носити всі три бездоганно та легко".
Нагадаємо, характер Кейт Міддлтон жорстокіший, ніж думають королівські шанувальники.
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