Дантес, Дорофєєва та Горбунов: як українські зірки виглядали б у світі Барбі
Хтось став лікарем, хтось — офісним працівником, а хтось відпочиває на пляжі.
Сервіс Вairbie.me помістив українських знаменитостей у світ Барбі. Дивимося, як би виглядали наші селебриті, якби стали ляльками Барбі та Кенами.
Надя Дорофєєва та Міша Кацурін
Новоспечене подружжя ШІ уявив на пляжі, проте ресторатор постав у діловому костюмі.
Юрій Горбунов та Катя Осадча
Зіркова пара телеведучих постала в ділових образах. А Катю Осадчу ШІ уявив в офісі.
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Володимир Дантес та Даша Кацуріна
Українського музиканта ШІ чомусь уявив у ролі лікаря і з коротким волоссям, а Даша Кацуріна постала в діловому костюмі на фоні військових.
Камалія та Юлія Саніна
Співачку Камалію ШІ уявив у ролі офісної працівниці. А ведуча "Євробачення-2023" постала на фоні військових.
Ольга Сумська та Тіна Кароль
Українську акторку Ольгу Сумську ШІ також уявив в офісі, як і співачку Тіну Кароль.
Нагадаємо, Камалія написала саундтрек до фільму Грети Гервіг "Барбі".
Також Фокус писав про Барбіманію після виходу картини про найпопулярнішу ляльку у світі з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях.