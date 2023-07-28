Дантес, Дорофєєва та Горбунов: як українські зірки виглядали б у світі Барбі

Хтось став лікарем, хтось — офісним працівником, а хтось відпочиває на пляжі.

Сервіс Вairbie.me помістив українських знаменитостей у світ Барбі. Дивимося, як би виглядали наші селебриті, якби стали ляльками Барбі та Кенами.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін

Новоспечене подружжя ШІ уявив на пляжі, проте ресторатор постав у діловому костюмі.

Надя Дорофєєва Міша Кацурін

Юрій Горбунов та Катя Осадча

Зіркова пара телеведучих постала в ділових образах. А Катю Осадчу ШІ уявив в офісі.

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Юрій Горбунов Катя Осадча

Володимир Дантес та Даша Кацуріна

Українського музиканта ШІ чомусь уявив у ролі лікаря і з коротким волоссям, а Даша Кацуріна постала в діловому костюмі на фоні військових.

Володимир Дантес Даша Кацуріна

Камалія та Юлія Саніна

Співачку Камалію ШІ уявив у ролі офісної працівниці. А ведуча "Євробачення-2023" постала на фоні військових.

Камалія Юлія Саніна

Ольга Сумська та Тіна Кароль

Українську акторку Ольгу Сумську ШІ також уявив в офісі, як і співачку Тіну Кароль.

Ольга Сумська Тіна Кароль

Нагадаємо, Камалія написала саундтрек до фільму Грети Гервіг "Барбі".

Також Фокус писав про Барбіманію після виходу картини про найпопулярнішу ляльку у світі з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях.