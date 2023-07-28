Неможливо відмовитися: 6 продуктів, які викликають сильне звикання

Існують продукти, які немов наркотик, викликають звикання та бажання їсти їх у величезних кількостях. Ось як продукти можуть вплинути на ваш мозок.

Давайте поговоримо про продукти, що викликають звикання, про ті, з якими у вас "особливі" стосунки. У кожного є продукти, які ви жадаєте настільки, що не можете чинити опір, їсте їх занадто багато, а потім шкодуєте. Про це пише Vogue Italia.

Насправді, ці продукти викликають приховану залежність, про яку ми часто навіть не здогадуємося. Але чому ми жадаємо їх так сильно і у великій кількості? Існує наукове пояснення того, чому ці продукти, часто саме нездорова їжа, непереборно привабливі.

Чому деякі продукти викликають звикання

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Щоб зрозуміти, чому деякі продукти змушують нас почуватися настільки добре, що ми більше не можемо без них обходитися, потрібно почати з мозку. Простіше кажучи, коли ми їмо, в мозку вивільняється дофамін, гормон-нейротрансмітер, який дає нам відчуття задоволення. Деякі перероблені продукти сприяють виробленню величезної кількості дофаміну, тому мозок змушує нас хотіти дедалі більше й більше, викликаючи знамениту "тягу".

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Найчастіше ці продукти містять високі концентрації білого цукру, рафінованого борошна, насичених жирів, штучних ароматизаторів та солі, речовин, які за умови потрапляння в організм у надмірних кількостях можуть спричинити ожиріння, високий рівень холестерину та такі захворювання як діабет.

Шість найбільш "допінгових" продуктів були визначені дослідженням, проведеним Мічиганським університетом, і опубліковані в Американському журналі клінічного харчування.

Піца

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Піцу прославляють у всьому світі, адже свіжоприготована піца — це шедевр гастрономічної простоти у своєму істинному вигляді. З іншого боку, заморожена й упакована піца являє собою коктейль із трансформованих й оброблених інгредієнтів. Альтернатива? Якісна піцерія, в якій готують піцу зі свіжих та натуральних інгредієнтів. Або, що ще краще, домашня (можливо, на основі цвітної капусти), з тістом, замішаним на борошні грубого помелу. У цьому випадку ви зможете регулювати кількість цукру, солі та використовувати тільки хороші жири, такі як оливкова олія першого віджиму.

Шоколад

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Приємний смак шоколаду для багатьох є вірним супутником, який ніколи не розчаровує. Найпоширенішою є версія, приготована з сухого молока (з начинкою або з фундуком), багата на жири та цукри. Щоб позбутися цієї залежності, вибирайте чорний шоколад з високим вмістом гіркого какао (понад 70%) й зниженим вмістом цукру (або, в ідеалі, без цукру). Проте, не споживайте більше 2 квадратиків на день. Потрібен деякий час, щоб звикнути до його смаку, але незабаром він теж стане для вас смачним делікатесом.

Чіпси

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Хрускіт — лише частина привабливості цієї відверто чарівної їжі. Чіпси викликають вибух ваших смакових рецепторів. Однак, вони часто просякнуті насиченими жирами, такими як рослинні олії, і містять тонни солі. Чим їх замінити? Спробуйте домашній попкорн, приготований з використанням корисних жирів, таких як кокосова або оливкова олія, і приправлений дрібкою морської солі.

Магазинне печиво

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Гримуча суміш із рафінованого борошна, цукру та гідрогенізованих рослинних жирів, додана до хрусткого бісквіта, викликає підвищене вироблення дофаміну. А якщо печиво шоколадне, та ще й з начинкою з джемів й кремів, то ефект подвоюється. Відмовтеся від них на користь рисових чи кукурудзяних хлібців, намащених тонким шаром арахісової чи мигдалевої олії, або меду. Таким чином, ви задовольните як бажання в солодкому й хрусткому.

Морозиво

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Морозиво, причому не домашнє на рослинному молоці, а промислове — ситне, вершкове і дуже солодке, настільки, що дофамін зашкалює. І на одному зупинитися складно, так хочеться з'їсти цілу банку, як героїні романтичних комедій після сентиментального розриву стосунків. Альтернатива? Домашній фруктовий сорбет зі свіжими сезонними фруктами (спробуйте поєднання полуниці та банана), можливо, без цукру або, принаймні, злегка підсолоджений натуральним підсолоджувачем, як-от стевія або сироп агави.

Гамбургери

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Гамбургери викликають справжню залежність, завдяки поєднанню інгредієнтів, включно з тваринними жирами (м'ясо і сир у випадку чізбургера), доданим цукром, штучними ароматизаторами і сіллю. Не кажучи вже про соуси. Хочете насолодитися смаком гамбургера і не нашкодити своєму здоров'ю, приготуйте простий гамбургер удома, з перевіреним якісним м'ясом, з невеликою кількістю оливкової олії та травами. А щоб імітувати ефект плавленого сиру, додайте щедрий шар гуакамоле. Ось і все.

Нагадаємо, щоб схуднути, потрібно виключити зі свого раціону ці 7 продуктів.

Раніше Фокус писав про те, що деякі ваші звички можуть зводити всю вашу роботу зі схуднення нанівець, сприяючи швидкому набору зайвої ваги.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.