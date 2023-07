Ви у пастці! 9 підступних звичок, які призводять до швидкого набору ваги

Ви можете займатися спортом та стежити за харчуванням, але деякі ваші звички можуть зводити всю вашу роботу нанівець, сприяючи швидкому набору зайвої ваги.

Втрата ваги може бути емоційним і виснажливим процесом. Це особливо вірно, коли стрілка терезів невблаганно повзе вгору, хоча ви, здавалося б, усе робите правильно. Існують звички, які можуть призвести до швидкого набору ваги. Деякі речі, які ви робите, можуть здаватися "корисними", але насправді вони заважають вам скинути вагу. Про це пише Eat This, Not That.

Ви їсте багато суші

Фото: Getty

Давайте будемо чесними: суші просто чудові. Багато хто також вважає їх здоровою їжею. Але, на жаль, складно насититися овочами, клітковиною, що пригнічує апетит, і поживним білком, коли ви їсте суші та роли, пояснюють The Nutrition Twins, Теммі Лакатос Шеймс і Ліссі Лакатос.

"Часто, коли люди починають їсти суші, вони повертаються додому після трапези і незабаром, відчуваючи голод, наїдаються висококалорійною їжею, виправдовуючи це тим, що вони їли здорову їжу", — додають The Nutrition Twins.

Ви занадто обережні в харчуванні

Фото: Getty Images

Надмірна обережність у харчуванні може призвести до споживання набагато меншої кількості калорій, ніж насправді потрібно вашому тілу. "Тіло реагує уповільненням метаболізму й спалюванням меншої кількості калорій, щоб компенсувати триваючий дефіцит калорій", — пояснюють The Nutrition Twins. "Якщо ви відчуваєте, що набираєте вагу швидко або з нізвідки, ви, ймовірно, страждаєте на уповільнення метаболізму".

Ви використовуєте засоби з ароматизаторами

Фото: Freepik

Це дуже підступна, неймовірно поширена звичка, яку ви, найімовірніше, не пов'яжете зі збільшенням ваги. Але The Nutrition Twins попереджають, що ваші улюблені ароматизовані лосьйони для тіла, засоби для догляду за волоссям і навіть засоби для чищення, які містять ароматизатори у списку інгредієнтів, можуть також містити фталати, "клас хімічних речовин", які порушують ваші гормони і сприяють ожирінню.

"Ці хімічні речовини називаються знесогенами. Часто, коли здається, що вага різко збільшується, винне перевантаження токсинами", — кажуть The Nutrition Twins. "Хороша новина полягає в тому, що більшості продуктів, що містять ароматизатори, це не потрібно, і натомість ви можете купити креми, пральні порошки та засоби для чищення без ароматизаторів".

У вас змінився характер сну

Фото: Freepik

Повноцінний сон є важливою частиною всіх ваших зусиль зі зниження ваги. Якщо ваші звички змінилися — ви прокидаєтеся раніше, ділите ліжко з новим улюбленцем або партнером, або переїжджаєте до нової спальні, в якій забагато світла, — все це може сильно вплинути на якість вашого сну.

За словами The Nutrition Twins, "позбавлення сну призводить до того, що ваше тіло прагне енергії, і ви реагуєте, повертаючись до їжі — і, як правило, до найшвидшого тонізуючого засобу, який можете знайти. Цукор та рафіновані вуглеводи приносять тілу миттєве задоволення, але вони калорійні і їх легко переїсти, особливо коли ви втомилися та не маєте рішучості й сили волі".

Ви використовуєте новий посуд

Фото: Unsplash

Ви не помилилися! "Якщо ви купили нові тарілки і раптово набрали вагу, ви не самотні", — кажуть The Nutrition Twins. "Ми виявили, що це має місце для багатьох наших клієнтів. За своєю природою, якщо ви завжди наповнювали свою тарілку або заповнювали половину своєї тарілки, ви продовжуєте робити це. Якщо нові тарілки і склянки більші, раптово відбувається збільшення споживання їжі і калорій, що призводить до швидкого збільшення ваги, особливо якщо ви їсте вдома все з великих тарілок".

Ви приймаєте знеболювальне

Поширеним побічним ефектом прийому знеболювальних препаратів є закреп. Несвоєчасне спорожнення кишківника може призвести до швидкого збільшення ваги, враховуючи, що вся їжа, яку ви з'їли за останні кілька днів, накопичується. "Швидке збільшення ваги, як правило, найбільше відчувається в ділянці живота, оскільки саме тут відбувається резервне копіювання, і нерідко доводиться збільшувати розмір пояса на кілька розмірів", — кажуть The Nutrition Twins.

Ви їсте занадто багато корисних жирів

Фото: freepik

Насичення здоровими жирами має вирішальне значення і приносить багато користі для здоров'я, каже Ліза Янг, дієтологиня, доктор філософії, RDN. Здорові жири складаються з мононенасичених і поліненасичених жирів, які допомагають зменшити запалення, підвищити рівень холестерину і контролювати рівень цукру в крові. Але занадто багато чого-небудь теж не завжди корисно.

"Якщо ви їсте занадто багато корисних жирів, це може призвести до збільшення ваги", — пояснює Янг. "Жири містять більше калорій на грам, ніж білки або вуглеводи, тому споживання калорій вище для жирів. Пам'ятайте, що корисні жири в помірних кількостях — це здорово".

Ви їсте на обід салати без додаткового білка

Фото: Getty Images

З'їсти салат зі свіжими овочами — розумний хід, але не втрачайте білок! Додавання білка в кожен прийом їжі має вирішальне значення для відчуття ситості та зниження ваги. "Білок допомагає вам почуватися ситим протягом більш тривалих періодів часу, зменшуючи кількість їжі, яку ви можете з'їсти наприкінці дня", — пояснює Янг. " Дослідження засвідчили, що дієти з високим вмістом білка можуть знизити масу тіла й усунути переїдання та непотрібні перекуси".

Ви пропускаєте прийоми їжі

Фото: Getty

Ви можете подумати, що пропуск прийомів їжі може допомогти скинути зайві кілограми, тому що ви урізаєте калорійність цілого прийому їжі, але ви помиляєтеся. "Навпаки, пропуск прийому їжі може призвести до збільшення ваги. Це тому, що ви зголоднієте пізніше того ж дня через те, що пропустили важливий прийом їжі", — пояснює Янг.

