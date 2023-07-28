Стиль Old Money: Андре Тан розповів, як підібрати речі, щоб виглядати на мільйон
Для цього не обов'язково мати мільйонні рахунки або величезну кількість речей. Достатньо знати кілька головних правил.
Класичне поєднання речей, ніяких помітних кольорів, повна відсутність написів і логотипів, якісні матеріали та ідеальний крій — головні відмінні риси стилю Old Money, в якому знаються на людях зі статками та аристократах. Однак навіть за відсутності мільйонних рахунків у банках можна створити ансамбль у цьому стилі й мати вигляд анітрохи не гірший, ніж багаті та знамениті. Про тонкощі цього стилю розповів відомий український дизайнер і експерт у питаннях моди Андре Тан.
За словами модельєра, головною фішкою стилю Old Money є стриманість.
"Ні яскравим кольорам — тільки пастельні або глибокі відтінки. Ні великим логотипам — аристократи не хваляться своїм багатством за допомогою модних брендів. Ні змішуванню стилів — перевагу слід віддавати класиці", — пише він.
Тан акцентує увагу на те, що найчастіше речі в цьому стилі створені з якісних і благородних тканин — вовни, кашеміру, твіду. Що стосується малюнків, то тут вибір вкрай невеликий — або смужка, або горошок.
Як створити образ у стилі Old Money: практичні поради від Андре Тана
- 1. В образах Old Money не змішують занадто багато відтінків. Краще зупинитися на світлій палітрі. Вона додасть вашому вигляду розкішності.
- 2. Уважно підбирайте фасони. Оверсайз і деталізація не підходять для стилю Old Money. Єдиний яскравий акцент, який можна собі дозволити, це довжина міні. Однак у цьому разі вибір міні (сукні або спідниці) має бути врівноважений стриманим жакетом.
- 3. Ключовими гравцями стилю Old Money є класичні сорочки, штани зі стрілками, футлярні сукні, джемпери та жилети з трикотажу.
- 4 Віддавайте перевагу щільним тканинам. Якщо ви обираєте тонкі сорочки або блузки, дбайте про те, щоб на них не було засувок — будь-які неакуратності миттєво знецінюють ваш стиль.
- 5. Аксесуари краще підбирати в тон образу - тотал-луки чудово вписуються в стиль Old Money. Перлинні прикраси, обручі та атласні резинки для волосся допоможуть створити стильний акцент.
Раніше Фокус писав, які п'ять речей, за твердженням Андре Тана, ніколи не вийдуть з моди.