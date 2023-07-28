Лілі-Роуз Депп сходила на побачення з подругою в Санта-Моніці (фото)

Дівчата насолоджувалися компанією одна одної в ресторані, який люблять багато знаменитостей.

24-річну американську акторку і модель Лілі-Роуз Депп помітили на побаченні в Санта-Моніці з дівчиною, 25-річною американською співачкою Даніель Бальбуен, яка виступає під псевдонімом 070 Shake. Про це пише Daily Mail.

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Папараці зняли дівчат, коли вони прибули до ресторану Giorgio Baldi.

Дочка Джонні Деппа і Ванесси Параді продемонструвала свій прес в обтислому чорному топі з бретельками на шиї. Свій топ вона контрастувала з яскравою вінтажною мідіспідницею з низькою посадкою від Jean Paul Gaultier. Свій ансамбль вона доповнила яскраво-червоною сумочкою Chanel. Її світле волосся було розпущеним, і вона віддала перевагу мінімальному макіяжу, дозволяючи своїй природній красі сяяти.

Її супутниця мала невимушений вигляд у великому чорному шкіряному жилеті та мішкуватих штанах, що низько звисали на стегнах. Під жилеткою вона носила футболку з довгими рукавами і доповнила ансамбль армійськими черевиками.

Нагадаємо, на початку травня Лілі-Роуз Депп підтвердила свої стосунки з 070 Shake. Пара, яка зустрічається з початку цього року, вперше викликала чутки про стосунки під час Паризького тижня моди цього року. Хоча в минулому Лілі-Роуз зустрічалася з відомими особистостями, вона завжди намагалася тримати свої романи в таємниці.

Раніше Фокус писав, що Лілі-Роуз Депп зворушливо привітала свою дівчину з днем народження.