Пенелопу Крус помітили на побаченні з Хавʼєром Бардемом (фото)

Зіркова пара в офіційному шлюбі 13 років.

49-річну іспанську акторку Пенелопу Крус помітили на побаченні з чоловіком, актором Хавʼєром Бардемом. Про це пише Daily Mail.

Пара покидала італійську гарячу точку Мадео у Лос-Анджелесі. Зірка "Ванільного неба" вбралася в комфортне вбрання, яке складалося з чорної шкіряної куртки, синіх джинсів і чорних туфель на платформі. До образу знаменитість додала масивні сережки-кільця, білий годинник та чорну сумочку. Волосся Пенелопи було розпущене.

А її чоловік, з яким акторка знялася в трьох фільмах, був у футболці, шортах та кросівках, демонструючи свою бороду. Бардем доповнив образ чорними кросівками та білими шкарпетками Nike.

Пенелопа Крус та Хавʼєр Бардем одружилися у 2010 році. Зіркова пара виховує двох спільних дітей — сина Лео, який народився у 2011 році, та доньку Луну, яка народилася у 2013.

Пенелопа Крус та Хавʼєр Бардем Фото: Getty Images

До одруження на Багамських островах акторська пара зустрічалася близько трьох років. А перед цим Пенелопа була у стосунках з Томом Крузом та Меттью Макконегі.

Нагадаємо, Пенелопа Крус викликала хвилю хейту в мережі після заяви про війну в Україні.

Також Фокус писав про появу Пенелопи Крус на Met Gala 2023.