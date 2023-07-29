Шинейд ОʼКоннор дала своїм дітям інструкції, що робити, коли "вона помре"

У липні 2023 ірландська артистка пішла з життя у віці 56 років.

Ірландська співачка Шинейд О’Коннор дала своїм дітям інструкції, що робити, якщо вона "завтра помре". Про це пише People.

Покійна артистка розповідала у 2021 році, що хотіла будь-якою ціною захистити своє мистецтво та фінанси, якщо завтра впаде "мертвою".

"Бачите, коли художники мертві, вони набагато цінніші, ніж живі", — сказала вона тоді виданню.

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Шинейд ОʼКоннор Фото: Getty Images

"Тупак [Шакур] випустив значно більше альбомів після своєї смерті, ніж коли-небудь під час життя, тому це якось огидно, що роблять звукозаписні компанії".

Зважаючи на це, скандальна ірландська співачка повідомила своїх дітей, коли "вони були дуже маленькими", що якщо їхня "мама завтра помре", перш ніж вони зателефонують у 911, вони повинні звʼязатися з бухгалтером Шинейд та переконатися, що звукозаписні компанії не почнуть випускати її записи.

Шинейд ОʼКоннор Фото: Getty Images

О’Коннор знайшли мертвою у її будинку в Лондоні в липні 2023. Їй було 56 років. Хоча причина смерті не була названа, влада оголосила, що буде проведено розтин.

Нагадаємо, чому Шинейд ОʼКоннор переїхала до Лондона після смерті сина.

Також Фокус писав про деталі смерті Шинейд ОʼКоннор.