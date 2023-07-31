Винувате молоко: що станеться з організмом, якщо пити його щодня

У світі здорового способу життя молоко має не найкращу репутацію. Існує думка, що молоко є чи не головним винуватцем усіх захворювань, від запалень до акне.

Молоко (і молочні продукти загалом) звинувачують у багатьох небажаних наслідках для здоров'я. Напевно ви чули, що молочні продукти спричиняють прищі, посилюють запалення в організмі, спричиняють проблеми зі шлунково-кишковим трактом і навіть можуть бути причиною того, що ви не худнете. Про це пише Eating Well.

Насправді, для тих, у кого немає непереносимості лактози або алергії на молочні продукти, дослідження не підтверджують усі перераховані вище твердження. Як же впливає на ваш організм склянка випитого молока?

Зберігає здоров'я кісток

Фото: Freepik

Молоко не тільки є чудовим вегетаріанським джерелом білка, а й містить кальцій і вітамін D — дві поживні речовини, життєво важливі для здоров'я кісток. Кальцій — це мінерал, необхідний для побудови та підтримки міцних кісток, а вітамін D допомагає нашому організму засвоювати кальцій із продуктів, які ми їмо. Оскільки молоко є чудовим джерелом двох цих поживних речовин, воно є одним із найкращих продуктів для здоров'я кісток протягом усього життя.

Допомагає схуднути

Існує безліч помилок про те, як молоко може вплинути на вагу, але дослідження показують, що регулярне вживання молока, ймовірно, не зашкодить, якщо ви намагаєтеся схуднути або підтримувати здорову вагу. Багато в чому це пов'язано із задовільним поєднанням вуглеводів, білків і жирів, що містяться в молоці. Білки і жири роблять молоко супернасичуючим, що сприяє зниженню ваги. Вуглеводи дають вам енергію та допомагають вашому організму функціонувати найкращим чином. Коли ви отримуєте задоволення від того, що ви їсте, вам легше дотримуватися рівня голоду й ситості та дотримуватися збалансованого раціону.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Мета-аналіз досліджень, опублікований у журналі Nutrients, засвідчив, що включення молочних продуктів до дієти з обмеженням калорій призводить до більшої втрати ваги та жиру за одночасного зниження втрати м'язової маси. Однак це не означає, що молоко є чудодійною їжею для схуднення. Інший огляд досліджень показав, що споживання молока або інших молочних продуктів не призводить до значної втрати ваги, але й не сприяє її збільшенню. Тому якщо вам подобається молоко, ви можете пити його, навіть незважаючи на дієту.

Знижує ризик діабету

Фото: Freepik

Вживання молока може допомогти знизити ризик розвитку діабету 2 типу. Аналіз 22 досліджень (за участю майже 600 000 осіб) показав, що загальне споживання молочних продуктів обернено пропорційне ризику діабету. Це означає, що чим частіше люди вживали молочні продукти, тим менше у них було шансів захворіти.

Здоров'я серця

Одні дослідження показують, що молочні продукти знижують ризик інсульту, серцево-судинних захворювань і гіпертонії, що може бути пов'язано з вмістом у них калію, в той час, як інші кажуть, що вони пов'язані з більш високим ризиком інсульту, в основному через вміст насичених жирів. Але все ж численні дослідження показують, що споживання молока і хвороби серця ніяк не пов'язані. ? Загалом молоко чинить або незначний позитивний, або нейтральний вплив на здоров'я серця. Як і у випадку з будь-якою іншою їжею, якщо вона вам подобається, насолоджуйтеся нею в помірних кількостях.

Когнітивні функції

Фото: Freepik

Вражаючий поживний профіль молока може бути причиною того, що воно може допомогти вам зберегти ясність розуму. Огляд досліджень 2021 року, опублікованих у журналі "Харчування і метаболізм", показав, що споживання молока пов'язане зі зниженням ризику хвороби Альцгеймера. Таким чином, додавання молока до ранкової вівсянки або як перекус може допомогти поліпшити здоров'я вашого мозку.

Дослідники припускають, що однією з причин, через яку молоко може сприяти здоровому старінню, є його поживна цінність. Молоко є хорошим джерелом кальцію, білка і вітаміну B12, які є важливими поживними речовинами для літніх людей.

Ризик розвитку раку

Фото: Pexels

Коли справа доходить до того, як споживання молока впливає на ризик розвитку раку, відповідь складна. Дослідження показали, що воно може знизити ризик деяких видів раку, але збільшити ризик інших. Огляд у журналі "Харчування і метаболізм" показав, що високе споживання молока незмінно пов'язане з нижчим ризиком розвитку раку товстої і прямої кишки. Хоча дослідники заявляють, що механізми зниження ризику розвитку раку незрозумілі, вони припускають, що кальцій у молочних продуктах може володіти хіміопрофілактичними властивостями. Але інше дослідження, включене до огляду, виявило, що високе споживання молока було пов'язане з більш високим ризиком раку простати. Недостатньо доказів, щоб робити висновки про рак молочної залози, рак сечового міхура, рак яєчників та інші види раку.

Не лякайтеся, це не означає, що при щоденному вживанні склянки молока у вас буде рак. Але це показує, що необхідні додаткові дослідження, щоб прояснити зв'язок між молоком і деякими видами раку.

Нагадаємо, дієтолог пояснила, чому не варто їсти знежирені молочні продукти

Раніше Фокус писав, що про те, чому після ранкової кави відразу хочеться в туалет?

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.