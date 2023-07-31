Селена Гомес показала фігуру в рожевому бікіні під час відпочинку на яхті (фото)

Знаменитість продемонструвала пишне декольте під час прогулянки на човні з друзями на вихідних.

31-річна американська співачка й акторка Селена Гомес показала свою фігуру в модному бікіні. Знаменитість поділилася кадрами зі свого відпочинку в компанії друзів на яхті в Instagram-акаунті.

Засновниця Rare Beauty була в ніжно-рожевому купальнику-двійці з глибоким вирізом і плавками від бікіні в тон від Revel Rey. Вона опублікувала серію знімків і відео, на якому її чорне волосся майорить на вітрі, коли вона сидить у задній частині судна.

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Гомес поєднала купальник з розстебнутим джинсовим комбінезоном і тканинним ременем із золотою пряжкою. Знаменитість доповнила образ золотим ланцюжком і відповідними сережками-кільцями, а також кількома каблучками і свіжим рожевим манікюром.

Минулими вихідними Гомес дала своїм 426 мільйонам підписників поглянути зсередини на її зіркову вечірку, влаштовану на честь її 31-річчя. До зірки приєдналися її близькі друзі, зокрема Періс Гілтон і Крістіна Агілера. Для вечірки Гомес вибрала яскраво-червону мінісукню без бретелей Bottega Veneta з колекції розкішного бренду Spring 2023.

Також Фокус писав, що Селена Гомес продемонструвала варіант яскравого манікюру на літо 2023.