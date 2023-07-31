У Франції реконструювали головний згорілий елемент собору Паризької Богоматері (відео)

Команда архітекторів і реставраторів розробила 320 варіантів шпиля і вибрала той, який був найбільш ідентичним знищеному.

У Франції триває реконструкція собору Паризької Богоматері, який був серйозно пошкоджений пожежею, що спалахнула 15 квітня 2019 року. Наразі команда архітекторів, інженерів та ремісників презентувала реконструйований ключовий елемент собору — стовбур 90-метрового шпиля церкви, зроблений із дуба та металу, повідомляє CBS News.

Нещодавно за межами майстерень у Бріє, на сході Франції, вони провели генеральну репетицію, щоб переконатися, що всі ретельно вирізані компоненти стовбура шпиля підходять один до одного. Коли був встановлений останній елемент конструкції, відповідальний за проєкт генерал французької армії Жан-Луї Жоржлен полегшено видихнув. За його словами, їм вдалося успішно пройти ключовий етап реконструкції та побудувати абсолютну копію шпиля XIX століття, знищеного вогнем, який 150 років вінчав собор.

Під час роботи команда, яка займалася відновленням шпиля, використовувала оригінальні креслення архітектора Ежена Віолле-ле-Дюка, проте залучила й сучасні засоби. Їм знадобилося 1600 годин обчислень, щоб з'ясувати, як це було збудовано, і потенційні ефекти погоди та часу на новій структурі. Після складання 320 різних варіантів нового шпиля вони, врешті-решт, були готові обрати і побудувати один. На це пішло 500 тонн дубової деревини, а також 250 тонн свинцю для покриття і декору.

Як уже говорилося вище, для будівництва шпиля використовували дубову деревину. Її надали з державних і приватних лісів по всій Франції, зокрема з тих, що колись належали королю і католицькій церкві. Для шпиля використовували тільки найвищі і прямі дерева віком не менше 100 років.

Для формування стовбура знадобилося 285 елементів із дерева, які зібрали в складні візерунки. Його архітектори назвали "серцем шпиля". У серпні стовбур шпиля доставлять до Парижа для встановлення на даху собору. Робота над іншою частиною шпиля триває, і очікується, що він буде готовий і встановлений до кінця року.

Як зізнається архітекторка Аксель Поссоне, яка працювала над реконструкцією два роки, такий престижний проєкт дуже цікавий.

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що Нотр-Дам знову відкриється для публіки 2024 року, а генерал Жоржлен упевнений, що вони вкладуться в строк.

Раніше Фокус писав, що багато хто був упевнений, що пошкоджений вогнем собор не витримає злив і негоди і завалиться з 50%-ю ймовірністю.