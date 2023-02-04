Легендарний шпиль собору Паризької Богоматері повернеться на місце: названі терміни
У міністерстві культури Франції зазначають, що собор не зможе приймати учасників Олімпіади, яка пройде у Парижі у липні та серпні 2024 року.
Дерев'яний шпиль собору Паризької Богоматері, який обрушився внаслідок пожежі 15 квітня 2019 року, буде повністю відновлено до кінця 2023 року, проте повна реконструкція завершиться у 2024 році. Про це пише France 24.
За словами представників Міністерства культури Франції, собор Паризької Богоматері відкриють для відвідувачів не раніше Олімпійських ігор, які пройдуть у Парижі у липні та серпні наступного року. Уболівальники, які прибили до французької столиці, ймовірно, не зможуть відвідати пам'ятку.
Крайнім терміном завершення робіт Мінкульт назвали 8 грудня — свято Непорочного зачаття.
"Але гострий шпиль, доданий архітектором Еженом Віолле-ле-Дюком під час реконструкції собору в XIX столітті та попередній дерев'яний шпиль, що замінив, повернеться на місце до кінця 2023 року", — додали у відомстві.
Повідомляється, що реконструктори відтворили ідентичну версію шпиля, що згорів. Для цього знадобилося 500 тонн дубової деревини, а також 250 тонн свинцю для покриття та декору.
Перед головним фасадом також споруджено тимчасовий ангар, щоб скульптори могли відновлювати та замінювати статуї. Роботи з реставрації розписів, металоконструкцій, столярних виробів, вітражів і скульптур усередині собору вже завершено.
Нагадаємо, що 15 квітня 2019 року на даху собору Паризької Богоматері сталася пожежа, в результаті якої повалився дерев'яний шпиль. Повідомлялося, що спалах міг бути пов'язаний з ремонтом та розміщенням будівельних конструкцій.
Собор серйозно постраждав через пожежу, проте ЗМІ зазначали, що будівлю може повністю відновити завдяки тривимірній карті, створеній покійним істориком архітектури Ендрю Таллоном у 2015 році.
Фокус також писав про те, що 16 серпня 2019 року з'явилося повідомлення про припинення реставрації Нотр-Дама через викид свинцю, який є нейротоксином, що негативно впливає на розумові здібності у дітей та фертильність у чоловіків.
Ще ми писали, що 2019 року в соборі Паризької Богоматері вперше з часів Великої французької революції не проводилася нічна різдвяна служба. Різдво у Нотр-Дамі відзначали навіть у роки двох світових воєн.