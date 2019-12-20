В парижском Нотр-Даме впервые за 220 лет не будет рождественской мессы

Месса не проводилась только в годы революции, так как тогда собор был превращен в "храм разума"

В Соборе Парижской Богоматери впервые со времен Великой французской революции (1789-1799 годы) не будут проводить ночную рождественскую службу, сообщило агентство Associated Press.

Рождество в соборе отмечали даже в годы двух мировых войн. Месса не проводилась только в годы революции, так как тогда собор был превращен в "храм разума".

По словам настоятеля 855-летнего собора Патрика Шове, служба перенесена в Сен-Жермен-л'Осеруа – средневековую церковь близ Лувра, бывшую "домашнюю церковь" королей Франции. В нее также будут перенесены некоторые элементы собора, в частности, знаменитая готическая скульптура Богоматери с младенцем Иисусом на руках, которая уцелела после пожара.

Напомним, что 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар. Он начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с его реставрацией. Собору нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Ранее в этом году в министерстве культуры Франции заявляли, что восстановительные работы в соборе не начнутся до 2020 года.

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