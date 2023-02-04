Легендарный шпиль собора Парижской Богоматери вернется на место: названы сроки

В министерстве культуры Франции отмечают, что собор не сможет принимать участников Олимпиады, которая пройдет в Париже в июле и августе 2024 года.

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Деревянный шпиль собора Парижской Богоматери, который обрушился в результате пожара 15 апреля 2019 года, будет полностью восстановлен к концу 2023 года, однако полная реконструкция завершится в 2024 году. Об этом пишет France 24.

По словам представителей Министерства культуры Франции, собор Парижской Богоматери откроют для посетителей не ранее Олимпийских игр, которые пройдут в Париже в июле и августе следующего года. Прибившие во французскую столицу болельщики, вероятно, не смогут посетить достопримечательность.

Крайним сроком завершения работ Минкульте назвали 8 декабря — праздник Непорочного зачатия.

"Но острый шпиль, добавленный архитектором Эженом Виолле-ле-Дюком во время реконструкции собора в XIX веке и заменивший предыдущий деревянный шпиль, пришедший в негодность, вернется на место к концу 2023 года", — добавили в ведомстве.

Сообщается, что реконструкторы воссоздали идентичную версию сгоревшего шпиля. Для этого потребовалось 500 тонн дубовой древесины, а также 250 тонн свинца для покрытия и декора.

[ + – ] Крыша собора Парижской Богоматери до пожара

Перед главным фасадом также сооружен временный ангар, чтобы скульпторы могли восстанавливать и заменять статуи. Работы по реставрации уцелевших росписей, металлоконструкций, столярных изделий, витражей и скульптур внутри собора уже завершены.

Напомним, что 15 апреля 2019 года на крыше собора Парижской Богоматери произошел пожар, в результате которого обрушился деревянный шпиль. Сообщалось, что возгорание могло быть связано с ремонтом и размещением строительных конструкций.

Собор серьезно пострадал из-за пожара, однако СМИ отмечали, что здание может быть полностью восстановлено благодаря трехмерной карте, созданной покойным историком архитектуры Эндрю Таллоном в 2015 году.

Фокус также писал о том, что 16 августа 2019 года появилось сообщение о приостановке реставрации Нотр-Дама из-за выброса свинца, который является нейротоксином, негативно воздействующим на умственные способности у детей и фертильность у мужчин.

Еще мы писали, что 2019 году в соборе Парижской Богоматери впервые со времен Великой французской революции не проводилась ночная рождественская служба. Рождество в Нотр-Даме отмечали даже в годы двух мировых войн.