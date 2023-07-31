Емілія Кларк, зірка "Гри престолів", показала дуже літні фото з відпустки з друзями

Актриса нещодавно знялася в серіалі "Секретне вторгнення", тож тепер вирушила у відпустку.

Емілія Кларк, зірка серіалу "Гра престолів", вирушила у відпустку в компанії близьких друзів. Актриса опублікувала в Instagram літні фото з Італії, де вона, судячи з усього, чудово проводить час.

"Мама мія! Італія! Тут завжди буде моє серце, моє море і моє літо. Беріть тих, кого ви любите, садіть їх на яхту, а потім біля басейну. Додайте італійську їжу і побільше пляшок просекко і ось: у вас пік релаксу!" — підписала Емілія опубліковану серію знімків.

Емілія Кларк у відпустці

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У відпустку вона вирушила в компанії друзів і вже запостила кілька яскравих знімків. Актриса встигла відвідати виноградник і спробувати місцеву кухню.

Нагадаємо, раніше вона розповіла, як знімалася в новому супергеройському серіалі "Секретне вторгнення".

Цей мінісеріал, створений Кайлом Бредстрітом для стримінг-сервісу Disney+ і заснований на однойменній сюжетній лінії коміксів Marvel, виходив з 21 червня по 26 липня.

У ньому розповідається, як Нік Ф'юрі та його союзники намагаються зупинити вторгнення скруллів на Землю. Емілії Кларк дісталася роль Г'айї, дочки Талоса.

Емілія зізналася, що їй дуже подобалися ті сцени, де доводилося виконувати трюки, зокрема й сцену польотів, коли її прив'язували на мотузках до стелі.

Вона назвала весь цей досвід своїм "найкращим днем у житті", додавши, що вона обожнює атракціони і любить трапецію. Тож викид адреналіну привів її в захват.

"Я люблю кататися в тематичних парках. Дайте мені трапецію. Дайте мені американські гірки. Це було саме так. Я просто продовжувала хихикати. Я не могла перестати хихикати весь день, поки ми це знімали", — зізналася актриса.

Емілія Кларк у відпустці з друзями Фото: Instagram emilia_clarke

Нагадаємо, раніше актриса зізналася, що так і не подивилася приквел "Гри престолів", серіал "Дім дракона".

Популярна актриса порівнює перегляд приквела з відвідуванням зустрічі зовсім іншого випускного класу.

"Це дуже дивно. Адже я дуже рада, що це відбувається. Я в захваті від усіх нагород, отриманих ним. Я просто не можу цього зробити й уникаю перегляду", — розповіла актриса.

Раніше Фокус писав про те, хто з акторів "Гри престолів" найбільше заробив на культовому серіалі. Емілія Кларк опинилася на п'ятому місці з 9 мільйонами фунтів стерлінгів. До того ж маловідома актриса стала справжньою зіркою, виконавши роль Дейнеріс Таргарієн.