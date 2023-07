Дієтологи назвали 5 найкращих добавок, які допоможуть продовжити життя

Ці добавки сприяють здоровому старінню, а при регулярному прийомі можуть навіть продовжити ваше життя.

Якщо ви хочете прожити довге життя, можете освоїти певні звички, які можуть підвищити шанси на досягнення цієї мети. Фізична активність, відмова від куріння, підтримка активності мозку та здорове, збалансоване й різноманітне харчування допоможуть вам у прагненні дожити до золотих років. Сформувавши ці звички, додайте деякі добавки до вашого раціону, це також сприятиме більш довгому й здоровому життю. Про це пише Eat This, Not That.

Тільки прийом цих добавок не дозволить дожити до 100 років, проте додавання їх до раціону збільшить ваші шанси. Дієтологи назвали 5 головних добавок, які слід приймати людям, якщо вони хочуть прожити довге життя.

Астаксантін

Фото: Freepik

"Астаксантин має бути в полі зору, коли йдеться про здорове старіння (ключова частина довгого життя)", — ділиться Елізабет Шоу, зареєстрований дієтолог. Ця поживна речовина міститься в м'ясі рожевих морепродуктів, таких як лосось та ракоподібні (наприклад, омари, краби та креветки), і насправді надходить із їжі, яку їдять ці види. "На жаль, ми не їмо рекомендовану кількість морепродуктів, щоб задовольнити бажане споживання і скористатися перевагами, які пропонує астаксантин, тому добавка може стати найкращим варіантом", — пояснює Шоу.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Наука показує, що ця поживна речовина допомагає підтримувати здоров'я шкіри, м'язів та очей, зміцнює імунну систему. Шоу також пояснює, що "враховуючи його зіркову антиоксидантну дію, [астаксантин] допомагає боротися з вільними радикалами у вашому тілі, які згодом можуть призвести до хронічних захворювань та завдати шкоди вашому здоров'ю". Дослідження показують діапазон від 2 до 12 міліграмів на день, а дослідження 2014 року стверджує, що ефективними є лише 3,6 міліграма астаксантину на день.

Омега-3 жирні кислоти

Фото: Freepik

Омега-3 жирні кислоти DHA та EPA в основному містяться в рибі та морепродуктах. На жаль, більшість людей їдять недостатньо риби та морепродуктів, внаслідок чого відчувають нестачу цих ключових корисних жирів.

"Було доведено, що омега-3 допомагають підтримувати здоровий кров'яний тиск та здоровий рівень тригліцеридів", — каже Лорен Харріс-Пінкус. Вона додає, що "люди з більшим споживанням DHA та EPA, як правило, мають нижчий ризик серцевого нападу, тому прийом добавок омега-3 може збільшити тривалість життя (за рахунок зниження ризику ранньої смерті)".

Колаген

Добавки колагену стали популярними у питанні зменшення утворення зморшок та інших ознак старіння. Але ця добавка може також вплинути на здоров'я суглобів та їх рухливість. Кеті Пайпер,зареєстрований дієтолог, каже: "Підтримка здоров'я наших суглобів знижує ризик падінь, основної причини смерті, пов'язаної з травмами, серед дорослих віком 65 років та старше".

Добавки колагену можуть бути ефективними для зменшення болю та скутості у суглобах, а також для покращення рухливості. Вироблення колагену зменшується з віком, тому добавки можуть бути корисними.

Вітамін D

Фото: Getty Images

Відомий як "вітамін сонця", вітамін D є ключовою поживною речовиною для людей, які хочуть прожити довге життя. "Дефіцит вітаміну D пов'язаний із віковими захворюваннями, такими як серцево-судинні захворювання, рак та нейродегенерація", — розповідає Майя Ібаа Оуейчек, дипломований дієтолог.

Згідно з даними, опублікованими в базі даних Національного інституту здоров'я, від дефіциту вітаміну D страждають приблизно 42% населення США. За словами Оуейчек, усуваючи дефіцит, люди можуть "зменшити ризик захворювань і потенційно жити довше".

L-ерготіонеїн

Ерготіонеїн — дієтична антиоксидантна амінокислота, яка міститься в багатьох грибах. Наявні дані свідчать про те, що ця сполука може запобігати або пом'якшувати хронічні хвороби. Деякі експерти називають це поєднання "вітаміном довголіття", завдяки всім потенційним перевагам, з якими воно пов'язане, тому не дивно, що ерготіонеїн знаходиться в списку кращих добавок для продовження життя.

Деякі дані підтверджують, що споживання ерготіонеїну може бути пов'язане зі збільшенням тривалості життя, зниженням ризику серцево-судинних захворювань та зниженням ризику ранньої смерті.

Нагадаємо, секрет довгого життя розкритий — треба їсти правильні продукти, які продовжать вашу молодість і зміцнять здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що більшість людей мріє про те, щоб жити довше. І такий шанс є, якщо знати деякі секрети харчування.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.