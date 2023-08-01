Дуа Ліпа показала набір стильних пляжних образів 2023 (фото)

Артистка продовжує відпочивати в Албанії.

27-річна британська співачка Дуа Ліпа показала кілька стильних образів для відпочинку на пляжі влітку 2023 року. Знімками з відпустки в Албанії зірка сцени ділиться у своєму Instagram.

Спочатку Ліпа приміряла помаранчеве бікіні, яке поєднала з ланцюжком на животі, сонцезахисними окулярами та сережками-кільцями.

Потім артистка косовського походження постала в яскраво-помаранчевій мінісукні з вирізами на животі.

Зокрема Дуа Ліпа приміряла темний купальник та продемонструвала білий топ у поєднанні зі світло-сірими шортами. Також співачка звернулася до квіткових мотивів у виборі ще одного бікіні.

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Дуа Ліпа

"Краще тут чи там?" — запитала знаменитість своїх підписників.

"Де краще за свою країну🇦🇱", "Краще тут в Албанії", "Албанська дівчина в Албанії", — пишуть фоловери Ліпи в коментарях.

Зазначимо, що батько співачки народився в Пріштіні, столиці частково визнаної Республіки Косово, за яку сперечаються влади Сербії та Албанії.

Нагадаємо, Дуа Ліпа продемонструвала стильну червону сукню для літнього відпочинку на березі моря.

Також Фокус писав про перші дні відпустки Дуа Ліпи в Албанії влітку 2023.