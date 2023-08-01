Кетрін Зета-Джонс у сукні з глибоким декольте вирушила на побачення з чоловіком (фото)

Майкл Дуглас та його обраниця відпочивають в Італії.

53-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс у фіолетовій сукні з глибоким декольте відправилася на італійське побачення з Майклом Дугласом. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара виходила з італійського ресторану Taverna del Marinaio. Акторка "Маски Зорро" продемонструвала струнку фігуру в глибокій темно-фіолетовій максі-сукні з квітковим принтом із дуже тонкими лямками на плечах.

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Знаменитість додала до образу чорно-бежеві босоніжки на платформі, сонцезахисні окуляри, довгі лавандові сережки та браслети під час відпустки в Портофіно, Італія. Волосся Кетрін було розпущене, а до луку вона також додала чорний клатч.

Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс

Оскароносна акторка трималася за руки зі своїм чоловіком Майклом Дугласом.

78-річний американський актор був у синій сорочці та світлих штанах. На ногах зірки фільму "Гра" були чорні туфлі.

Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс

Голлівудські зірки познайомилися в 1998 році на кінофестивалі в Довілі, де актор рекламував фільм "Ідеальне вбивство" з Гвінет Пелтроу.

Нагадаємо, Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс відпочивають на розкішній яхті в Італії.

Також Фокус писав про рідкісний знімок 78-річного Майкла Дугласа з дітьми від Кетрін Зета-Джонс.