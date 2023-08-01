Бейонсе з донькою продемонстрували парні камуфляжні образи (фото)

11-річна Блу Айві підтримує зіркову маму під час її масштабного світового туру.

41-річна американська співачка Бейонсе з донькою Блу Айві на сцені продемонстрували парні образи. Про це пише Hola!.

Зірка сцени, яка з травня 2023 гастролює по всьому світу зі своїм первістком у турі Renaissance Tour, захоплює глядачів своєю хореографією та почуттям стилю.

11-річна Блу приєдналася до команди своєї знаменитої мами під час її туру. Образи для Renaissance Tour включають у себе унікальні вбрання, включно з ексклюзивним дизайном від першокласних будинків моди, таких як Louis Vuitton, Ivy Park x Adidas і Loewe

Одяг, який носить дует, ретельно розроблений, щоб відповідати їхньому стилю та віку. Однак напередодні на сцені вони були у великих сорочках, прикрашених блискучими кристалами, які демонструють унікальний нью-йоркський стиль.

У той час як співачка носить високі камуфляжні черевики на підборах із сміливим військовим принтом, її донька приміряла таку ж версію штанів.

Бейонсе з донькою

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Нагадаємо, Бейонсе вийшла на сцену в сукні-прикрасі від Tiffany&Co.

Також Фокус писав про причину, чому Бейонсе не спілкується з 13-річним зведеним братом.