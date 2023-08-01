Маєток останнього короля Сіаму виставлено на продаж за 7 млн доларів (фото)

Резиденція розташована в селищі у Великобританії. Тут монарх осів з дружиною після зречення престолу.

Історичний заміський комплекс, який раніше належав королю Сіаму, виставили на продаж за 7 млн доларів. Про це повідомляє сервіс Savills.

Розташований у лісистому англійському селі Бідденден, колишньому містечку металургійної промисловості, цей химерний особняк може похвалитися розкішшю та сільським шармом — і справжньою історією.

Власність датується 1419 роком і колись була королівською резиденцією Праджадхіпока, або Рами VII, останнього абсолютного короля Сіаму (нині Таїланд).

Рама VII правив з 1925 по 1935 рік, і це був бурхливий та революційний час для нації. Він помер в Англії, у вигнанні, у 1941 році у віці 47 років.

Покійний колишній король і його королева Рамбай Барні оселилися в маєтку в 1937 році, через два роки після свого зречення, і швидко пристосувалися до життя в селі.

Вважається, що Праджадхіпок спав на горищі (тепер його називають Спальнею короля) через сіамський звичай, згідно з яким жодна інша голова в домі не може бути вище за нього.

Сьогодні нерухомість може похвалитися великою кількістю старовинних деталей, включаючи передпокій з оригінальними дубовими сходами, а також сучасні зручності, включаючи басейн з підігрівом, огороджений живоплотом і тенісні корти.

Всередині, під переважно черепичними дахами, є (залежно від того, як використовується планування) шість-сім спалень, дві з ванними кімнатами, їдальня з куточком, тренажерний зал з дубовим каркасом, кілька камінів і кухня з американського горіха.

Зазначимо, що Рама VII був сьомим монархом Сіаму при домі Чакрі. Він був останнім абсолютним монархом і першим конституційним монархом.

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