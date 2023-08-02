Пріянка Чопра показала доньку, що підросла (фото)

Зіркова родина вирушила на вечірню прогулянку вулицями Лондона.

41-річна індійська акторка Пріянка Чопра показала доньку, що підросла. Знімками зі спадкоємицею колишня зірка Боллівуду ділиться в Instagram.

"Шукаємо Супермісяць", — написала дружина Ніка Джонаса.

На фото знаменитість тримає на руках однорічну доньку Мелті Мері на вулицях Лондона. Акторка одягнена в образ у світлих тонах. Тим часом її спадкоємиця постала в квітковому костюмчику.

Пріянка Чопра з донькою

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"Ти тримаєш свій Супермісяць", "Вона така турботлива, погляньте на дитячі ніжки, вона покрила їх своєю курткою, вона така любляча мати, ідеальна дружина та найкраща донька", "Чому ти шукаєш Місяць, поки він у твоїх руках", — пишуть фоловери акторки.

Пріянка Чопра з донькою Фото: Getty Images

Мелті Мері народилася наприкінці 2021 року за допомогою сурогатної матері. Втім, її батьки, Пріянка Чопра та музикант Нік Джонас, забрали доньку з лікарні лише за кілька місяців, адже дівчинка народилася недоношеною.

Нагадаємо, Нік Джонас показав свою дружину в бікіні.

Також Фокус писав про те, від чого Пріянка Чопра готова відмовитися заради спадкоємиці.