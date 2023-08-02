Новоспечений монарх Великобританії захоплюється малюванням та доглядом за садом.

Стало відомо, яке хобі королеви Єлизавети ІІ не подобається Чарльзу ІІІ. Про це пише Daily Express.

74-річний король Чарльз може бути сином і спадкоємцем покійної королеви Єлизавети, але це не означає, що у них є все спільне — наприклад, любов до однієї з улюблених розваг його матері — колекціонування марок.

Покійна монархиня отримала репутацію справжнього філателіста, залишивши сімейну колекцію вартістю близько 127 мільйонів доларів.

Єлизавета ІІ, яка померла у вересні минулого року у віці 96 років, стала п’ятим членом королівської родини, який залишив свою печатку в Королівській філателістичній колекції. Вона була започаткована герцогом Йоркським, який згодом став королем Георгом V, наприкінці 1800-х років.

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Королева Єлизавета ІІ Фото: Getty Images

Як відомо, королева навіть демонструвала колекцію главам держав, які приїжджали з візитом до королівства. Але згідно з новим звітом, ця традиція не буде продовжена Чарльзом.

У короля є інші хобі, які йому подобаються набагато більше, як-от малювання аквареллю та догляд за садом, і, здається, він не надто зацікавлений у зборі поштових марок.

Втім, Чарльз ІІІ успадкував колекцію від матері після її смерті.

Король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Нагадаємо, король Чарльз ІІІ ніколи не захоплювався своїм молодшим братом, принцом Ендрю.

Також Фокус писав про візит короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли до Корнуоллу.